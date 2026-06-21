Nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM tiếp tục mở rộng, doanh nghiệp cam kết xây 10.000 căn

Trong bối cảnh TP.HCM đang tăng tốc thực hiện mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã tham gia mạnh mẽ vào phân khúc này nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người lao động. Mới đây, thị trường tiếp tục đón thêm nguồn cung mới khi một dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 800 căn được khởi công, mở đầu cho kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà ở xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Tập đoàn Bcons vừa khởi công dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị Bcons City Life tại phường Tân Uyên, TP.HCM. Dự án được xây dựng trên quỹ đất gần 0,67ha với hai block cao 15 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 802 căn hộ có diện tích từ 31,5-51,6m2.

Đáng chú ý, dự án không phát triển theo mô hình nhà ở đơn thuần mà được tích hợp cùng hệ thống tiện ích và trường học B.School ngay trong khu đô thị. Theo chủ đầu tư, định hướng này nhằm hình thành cộng đồng cư dân ổn định, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, học tập và sinh hoạt của các gia đình trẻ.

Thị trường nhà ở TP.HCM vừa ghi nhận thêm tín hiệu tích cực khi một doanh nghiệp địa ốc công bố kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội cho thành phố đến năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua TP.HCM đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, quỹ đất và cơ chế nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

"Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng đô thị hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng quỹ nhà ở phục vụ người dân có thu nhập thấp, công nhân và các gia đình trẻ", ông Dinh nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Tập đoàn Bcons cho biết đây mới là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội của tập đoàn. Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới, Bcons sẽ tiếp tục khởi công thêm một dự án mới trên địa bàn TP.HCM.

"Thực hiện theo định hướng của UBND TP.HCM, Bcons đã ký cam kết phát triển 10.000 căn nhà ở xã hội. Chúng tôi xác định đây không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng thành phố giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động", ông Thạch chia sẻ.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần cải thiện tình trạng mất cân đối nguồn cung kéo dài nhiều năm qua.

"TP.HCM là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, thu hút hàng triệu lao động đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nhà ở của nhóm người thu nhập trung bình và thấp còn rất hạn chế. Việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần giữ chân lực lượng lao động, tạo động lực phát triển kinh tế lâu dài", ông Châu nhận định.

Các chuyên gia cũng cho rằng, sau nhiều năm thiếu vắng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, việc hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi động trở lại đang tạo thêm kỳ vọng cho thị trường bất động sản TP.HCM. Không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư của người lao động, phân khúc này còn được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường địa ốc trong giai đoạn tới.