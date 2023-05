Nhà đầu tư địa ốc tăng tốc, mở bán sản phẩm mới để xoay dòng tiền

Nhà đầu tư không còn thăm dò thị trường

Quý 1/2023, thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận rơi vào trạng thái trầm lắng, thanh khoản ở mức thấp. Nguồn cung mới lẫn sức cầu toàn thị trường sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022.



Nguyên nhân chính khiến thị trường nhà đất TP.HCM và các tỉnh lân gặp nhiều khó khăn là vì các vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung dự án sụt giảm. Bên cạnh đó, dòng tiền khan hiếm khiến nhà đầu tư có xu hướng thu mình, gom tiền tích trữ từ đó khiến thanh khoản đóng băng.

Ông Nguyễn Văn Phúc (một nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm hơn 10 năm cho biết đầu năm 2023, các chủ đầu tư vẫn trong tâm thế "nằm" chờ thời cơ, không có những dự án mới nào được chào bán. Chủ yếu các chủ đầu tư chào bán thứ cấp, hoặc thăm dò thị trường chứ không chạy mạnh quảng cáo.

Một số chủ đầu tư, doanh nghiệp địa ốc bắt đầu bung hàng. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, sau thời gian chờ thăm dò thị trường, một số chủ đầu tư, doanh nghiệp địa ốc bắt đầu bung hàng, mở bán sản phẩm mới để xoay dòng tiền trong quý 2/2023.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã khởi động các dự án để thu hút khách hàng. Nhiều sản phẩm nhà cao tầng được giới thiệu đến nhà đầu tư, người dân.

Đơn cử, chủ đầu tư Khang Điền chào bán dự án The Classia Khang Điền; Dự án Mt Eastmark của chủ đầu tư Điền Phúc Thành, đơn vị phát triển Rio Land; Dự án Moonlight Avenue và dự án Avarta Thủ Đức của Tập đoàn Hưng Thịnh. Ngoài ra, dự án City Grand của Kiến Á Group cũng góp mặt trên đường đua.

Hay mới đây, Công ty Masterise Homes cũng vừa tổ chức lễ cất nóc dự án LUMIÈRE Boulevard tại đại đô thị Grand Park, TP.Thủ Đức. Đây là dự án kiến trúc xanh 3D được đánh giá là hoành tráng nhất ở TP.HCM.

Thị trường tỉnh Bình Dương cũng đang chứng kiến cuộc chạy đua của nhiều ông lớn. Theo đó, dự án Bcons Polygon của Bcon Group đang được các sàn chào bán với dự án pháp lý đầy đủ, giá chủ đầu tư đưa ra trên 34 triệu/m2. Dự án này có nhiều phân khúc và giá thấp nhất ghi nhận thời điểm bán ra tầm 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ và hiện nay đã chênh lên khoảng 3 - 4 triệu đồng/m2.

Thị trường bất động sản đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Ảnh: Gia Linh

Dự án New Galaxy Dĩ An, Bình Dương của Hưng Thịnh Group cũng được tái khởi động và chào bán với giá trên 35 triệu đồng/m2. Hiện tại, chủ đầu tư đang xây dựng tầng 7, tầng 8 và các sàn đang chào bán thứ cấp.

Một đại diện khác là Phú Đông Group hiện đang xây dựng và phát triển dự án Chung cư Phú Đông An Bình (Sky Graden) với quy mô 27 tầng, trên đường An Bình, phường An Bình, TP.Dĩ An. Hiện dự án trên đã hoàn thành 27 tầng và đang xây tường. Ngoài dự án trên, Phú Đông Group còn có kế hoạch phát triển dự án mới với giá thành dưới 2 tỷ đồng, nhằm phục vụ người lao động.

Nhà đầu tư kỳ vọng thị trường khởi sắc

Dự báo về thị trường trong thời gian tới, chuyên gia của DKRA Group cho rằng sẽ sớm có tín hiệu khởi sắc cả về nguồn cung và lượng giao dịch. Trong đó, nguồn cung phân khúc đất nền trong quý 2/2023 sẽ tăng nhẹ so với 3 tháng đầu năm, dao động khoảng 450 - 600 nền, tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý 1 nhằm kích cầu thị trường.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới quý 2/2023 tại TP.HCM có thể tăng gấp đôi so với Quý 1, ở mức khoảng 2.000 - 2.500 căn, Bình Dương khoảng 500 - 1.000 căn, Long An khoảng 200 căn và Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 350 căn mở bán mới.

Những tác động về mặt chính sách để giúp phá băng thị trường. Ảnh: Gia Linh

Những thông tin chính sách được tháo gỡ, động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước giúp sức cầu chung hồi phục, nhưng sẽ khó đột biến trong ngắn hạn. Phân khúc căn hộ hạng A giữ vững vị thế chủ đạo tại TP.HCM, trong khi đó căn hộ hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo cao trước áp lực chi phí đầu vào, lãi vay, chi phí pháp lý dự án,…

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng trong quý 1, nhìn chung thị trường không có những biến động lớn và thanh khoản kém, tuy nhiên vẫn có những tín hiệu tốt từ các ngành chức năng đã giúp cho thị trường bất động sản vẫn hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, các gói hỗ trợ cho phát triển nhà ở xã hội, kèm lãi suất thấp chính là mấu chốt thúc đẩy thị trường. Trong quý 2, các nhà đầu tư sẽ trở lại và tiếp tục thực hiện những dự định xây dựng nhà ở, thị trường bắt đầu có những bước khởi sắc.