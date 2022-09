Nhiều ý kiến đồng thuận đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Ngày 24/9, Tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm phát tờ rơi song ngữ đến khách du lịch và người dân, nhằm tuyên truyền an toàn đường sắt tại các quán cà phê đường tàu.