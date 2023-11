Nhu cầu của nông dân đẩy doanh thu Phân bón Bình Điền lên mức kỷ lục

05/11/2023 7:46 AM (GMT+7)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của Phân bón Bình Điền (mã BFC – sàn HoSE) cho thấy doanh thu thuần đạt 2.709 tỷ đồng, rất cao so với 2.285 tỷ đồng trong quý 3/2022 và 2.335 tỷ đồng của quý 2 năm nay.



Lợi nhuận quý 3 năm nay là 58,6 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của nông dân tăng cao nên sản lượng bán ra tăng hơn 41% so với cùng kỳ, và biên lợi nhuận cũng cao hơn, đạt hơn 12% trong quý 3, theo báo cáo.

Doanh thu thuần của Phân bón Bình Điền qua các quý.

Đầu tháng 7/2023, BFC cho biết công ty tập trung sẽ đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm cho vùng lúa, vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, vùng đất phèn với nhiều giá trị gia tăng cho nông dân; chú trọng giữ vững thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và một số nước trong khu vực.

Theo báo cáo quý 3, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 72% và 55%. Công ty ghi nhận lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ trong quý đạt gần 81 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước, và xấp xỉ kết quả của quý 4/2021 (đạt 81 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm nay, công ty báo cáo doanh thu thuần ở mức 6.386 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ thị trường Việt Nam chiếm 87%, xuất khẩu chiếm 13%. Lãi trước thuế và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ còn 128 tỷ đồng và 112 tỷ đồng, giảm 40% và 11%.



Sản xuất tại nhà máy phân bón Bình Điền (Long An). Ảnh: TTXVN

So với kế hoạch, Phân bón Bình Điền sau 3 quý đã thực hiện 87% về doanh thu và 58% chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm. Trong quý 3 năm nay, tình hình chung của các công ty phân bón tại Việt Nam là lợi nhuận giảm. Trong số đó, Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau, hai nhà sản xuất dẫn đầu thị trường, báo cáo lợi nhuận giảm trên 90%. Hai ông lớn này thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nhưng Phân bón Bình Điền Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Vinachem, Bình Điền là doanh nghiệp sản xuất phân bón hỗn hợp NPK có truyền thống, có thế mạnh và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.