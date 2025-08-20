Những địa điểm thuận lợi nhất để xem diễu binh, diễu hành 2/9
V.A
20/08/2025 2:45 PM (GMT+7)
Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là địa điểm lý tưởng cho người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9, bởi các khối khi đi qua Quảng trường Ba Đình, sẽ đến ngã tư này và tỏa đi các hướng theo kế hoạch đã định.
Do đó, vị trí này có thể theo dõi gần như toàn bộ các khối tham gia diễu binh, diễu hành, từ khối đi bộ của quân đội, công an, cảnh sát cơ động, kỵ binh, khối xe tăng, bánh xích…
Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng là vị trí dễ dàng theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. Theo dự kiến, khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an dự kiến chia làm 4 hướng, trong đó có hai hướng đi qua đường Nguyễn Thái Học, gồm: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.
Đường Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao cũng có thể theo dõi được các khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an. Trên tuyến này, các vị trí theo dõi thuận lợi có thể kể đến các khu vực nút giao Kim Mã – Văn Cao – Đào Tấn. Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an, sẽ kết thúc ở khu vực sân vận động Quần Ngựa.
Tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, dự kiến khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Tuyến đường này dẫn tới Hồ Hoàn Kiếm, phù hợp cho các hoạt động tham quan, du lịch dịp lễ.
Vì vậy, là địa điểm lý tưởng cho người dân lựa chọn để xem diễu binh, diễu hành, dịp 2/9. Bên cạnh đó, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám với Nhà Hát Lớn nổi bật, là địa điểm "check-in" không thể bỏ qua cho các bạn trẻ dịp này, khi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Tuyến Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nơi dự kiến khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua. Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên được đánh giá là thuận lợi cho người dân di chuyển đến theo dõi diễu binh, diễu hành.
Tuyến Võ Chí Công, Trần Duy Hưng, nơi dự kiến có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.
Tuyến Lê Quang Đạo - Trường đua F1, là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại. Lợi thế của khu vực này là đường rộng, vỉa hè thoáng, người dân thuận tiện theo dõi các đoàn xe di chuyển qua.
Trước lễ 2/9, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón thêm hãng bay mới
Thêm một hãng hàng không mới là Vietravel Airlines chính thức góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trước giai đoạn lễ 2/9 để phục vụ hành khách.
Hà Nội phát miễn phí nước uống và đồ ăn cho người dân xem diễu binh, diễu hành 2-9
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cung ứng nước uống, bánh mỳ, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí khi người dân đến xem diễu binh Quốc khánh 2-9.
Tối nay (21/8) diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình
Tối nay, ngày 21/8, lúc 20 giờ dự kiến sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Các tuyến đường nào ở Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 vào hôm nay?
Theo kế hoạch, hôm nay (21/8), Ban Tổ chức sẽ tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội đã có điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông.
Triển khai thí điểm cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM
Để đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động, lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Những địa điểm thuận lợi nhất để xem diễu binh, diễu hành 2/9
Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là địa điểm lý tưởng cho người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9, bởi các khối khi đi qua Quảng trường Ba Đình, sẽ đến ngã tư này và tỏa đi các hướng theo kế hoạch đã định.