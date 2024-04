Các con của vua nhạc pop Michael Jackson đau khổ vì... giàu

03/04/2024 8:58 AM (GMT+7)

03/04/2024 8:58 AM (GMT+7)

Cha ruột - người trực tiếp nuôi dưỡng cả 3 đứa trẻ - đột ngột qua đời vì sốc thuốc. Sau lần xuất hiện trong ngày tang tóc đó, 3 người con của Michael Jackson rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Mới đây, hình ảnh 3 người con của Michael Jackson cùng tham dự sự kiện công diễn vở nhạc kịch MJ : The Musical tại thành phố London, Anh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng quốc tế.

Tại sự kiện này, ngoại trừ người con trai cả Prince (27 tuổi) cười vui vẻ khi xuất hiện, hai người con còn lại của Michael Jackson - Paris (25 tuổi) và Bigi (22 tuổi) - không hề cười xuyên suốt cả sự kiện.

Vẻ mặt không biểu lộ chút xúc cảm vui tươi nào của Bigi ở thời điểm này là khá dễ hiểu, bởi cậu đang là tâm điểm của một vụ kiện tụng liên quan tới bà nội.

Ảnh trái: Michael Jackson bên mẹ ruột lúc sinh thời. Ảnh phải: Các con của Michael Jackson trong lễ tang của cha hồi năm 2009 (Ảnh: Page Six).

Gia đình Jackson từ trước đến nay vốn đã có nhiều khúc mắc, bất hòa lớn nhỏ giữa các thành viên thuộc nhiều thế hệ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mỗi người trong gia đình Jackson đều có cái tôi rất lớn và không chịu thỏa hiệp với nhau. Đến thời điểm này, những xung đột vẫn tiếp tục xuất hiện giữa các thế hệ trong gia đình Jackson.



Trong cuộc chiến pháp lý mới nhất giữa Bigi và bà nội - bà Katherine Jackson (93 tuổi), Bigi đã đưa bà nội ra tòa, vì những bất đồng trong vấn đề chi tiêu tiền bạc thuộc vào khối tài sản do cha ruột của cậu để lại.

Bigi đề nghị tòa án đưa ra lệnh cấm chính thức đối với bà Katherine trong việc sử dụng tiền bạc thuộc vào khối tài sản do cha cậu để lại vào các hoạt động kiện tụng mà bà đang theo đuổi.

Đơn này vừa được phía Bigi đưa ra tòa nhằm chấm dứt việc bà Katherine có nguồn hỗ trợ tài chính để tiếp tục việc theo đuổi hoạt động kiện tụng tiêu tốn nhiều tiền bạc.

Hiện tại, bà Katherine phản đối cách một số bên liên quan xử lý gia tài âm nhạc do con trai bà để lại. Để can thiệp và khiến mọi việc diễn ra theo đúng mong muốn của bản thân, bà Katherine đã kiện các bên này ra tòa. Chi phí theo đuổi kiện tụng được bà lấy từ nguồn tiền thuộc vào khối tài sản do Michael Jackson để lại.

Các con của Michael Jackson cùng xuất hiện tại đêm công diễn vở nhạc kịch "MJ: The Musical" (Ảnh: Page Six).

Đứng về phía Bigi trong vụ kiện này là anh chị của cậu. Trong khi đó, bà Katherine - người từng đứng ra chăm sóc, nuôi dạy các cháu sau khi con trai qua đời - sẽ phải ra tòa vì đơn kiện của người cháu trai 22 tuổi.



Có thể thấy, các con của Michael Jackson đang nỗ lực tìm cách bảo vệ khối tài sản mà cha để lại, không muốn tiền bị chi vào các việc tốn kém, không đưa lại hiệu quả. Để đảm bảo thực hiện được điều này, các con của Michael Jackson có cách hành xử khá dứt khoát, sẵn sàng đưa người thân ra tòa và đối thoại thông qua luật sư.

Nỗi khổ của gia đình giàu có và nổi tiếng trong làng nhạc

Kể từ khi con trai qua đời và được trao quyền là người bảo trợ cho các cháu tới khi các cháu đủ tuổi trưởng thành, bà Katherine đã nhận được hơn 55 triệu USD từ khối tài sản mà Michael Jackson để lại. Bà có lái xe riêng, đầu bếp riêng, có vệ sĩ bảo vệ 24/7...

Theo các tờ tin tức showbiz, việc các con của Michael Jackson đưa bà Katherine ra tòa không phải bởi họ muốn trực tiếp đối đầu với bà nội, mà bởi họ tin rằng ở tuổi 93, bà Katherine đang bị một số nhân vật đứng sau lợi dụng, thao túng nhằm mục đích trục lợi từ khối tài sản mà "ông vua pop" để lại.

Sau khi Michael Jackson qua đời, mẹ ruột của ông - bà Katherine - là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng các cháu tới khi đủ tuổi trưởng thành (Ảnh: Page Six).

Thực tế, lúc sinh thời, "ông vua pop" Michael Jackson không có mối quan hệ tốt đẹp với cha ruột và các anh chị em ruột. Mối quan hệ giữa Michael Jackson với mẹ ruột cũng có những giai đoạn gặp nhiều khó khăn, căng thẳng. Sinh ra trong một gia đình có các mối quan hệ ruột thịt thường xuyên xảy ra căng thẳng như vậy, nhưng các con của Michael Jackson rất gắn bó với nhau.



Người con trai cả của "ông vua pop" - Prince Jackson - từng nói: "Anh em chúng tôi gắn bó với nhau bởi không có ai hiểu chúng tôi đã lớn lên như thế nào. Chỉ chúng tôi mới thực sự hiểu về nhau. Đó là mối quan hệ rất chân thành và không có chút nào phải gồng lên để thể hiện hay che giấu điều gì.

Đặc biệt, trong cuộc sống của chúng tôi, không có nhiều người thực sự tiếp cận với chúng tôi vì mục đích tốt đẹp, chúng tôi rất dễ gặp phải những người giả tạo, dễ gây hại cho mình. Vì vậy, chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ và càng gắn bó với nhau để có mối quan hệ chân thực nhất. Chúng tôi luôn dành tình yêu thương chân thành cho nhau".

Người con gái duy nhất của "ông vua pop" - Paris - mới 11 tuổi khi cha qua đời. Cô từng nhiều lần chia sẻ rằng bản thân vốn định tránh xa thế giới showbiz và sẽ trở thành một chuyên gia tâm lý. Nhưng rồi tố chất yêu nghệ thuật được thừa hưởng từ cha vẫn khiến cô quyết định theo đuổi ca hát và diễn xuất.

Paris đã có một hành trình trưởng thành không hề dễ dàng. Cô từng nhiều lần nảy sinh ý định tự sát trong những năm tháng tuổi "teen". Khác với anh chị ruột, Bigi Jackson hoàn toàn né tránh sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Cậu chưa từng thực hiện cuộc phỏng vấn nào để chia sẻ về đời tư.

Bigi đã chuyển ra sống riêng sau khi đủ tuổi trưởng thành. Cậu có một căn biệt thự trị giá 2,6 triệu USD ở Los Angeles và có vệ sĩ bảo vệ 24/7. Bigi muốn trở thành một đạo diễn và đã cho ra mắt phim ngắn đầu tay trong năm nay.

Việc các con của Michael Jackson đưa bà Katherine ra tòa không phải bởi họ muốn trực tiếp đối đầu với bà nội (Ảnh: Page Six).

Tuổi thơ của 3 anh em nhà Jackson rất khác biệt. Họ đều tự học ở nhà cùng với gia sư. Mỗi khi những đứa trẻ nhà Jackson xuống phố, họ đều không ngừng bị thợ săn ảnh đeo bám.



Hiện tại, Prince và Paris được cho là có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ ruột - bà Debbie Rowe, người từng gắn bó với Michael Jackson trong hôn nhân từ năm 1996 tới năm 2000.

Trong khi đó, Bigi được sinh ra nhờ người mang thai hộ, ngay chính Michael Jackson cũng không biết danh tính của người phụ nữ đã sinh ra người con trai út của mình. Lúc sinh thời, Michael Jackson từng nói: "Tôi có thêm con nhờ người mang thai hộ, Bigi là con trai ruột của tôi. Người phụ nữ sinh ra con của tôi không biết tôi là ai, tôi cũng không biết cô ấy là ai.

Tôi không quan tâm tới các thông tin chi tiết về người phụ nữ ấy. Tôi chỉ đặt ra yêu cầu người giúp tôi có thêm con là một phụ nữ khỏe mạnh, thị lực tốt và có trí tuệ. Tôi chỉ đặt câu hỏi về mức độ thông minh của cô ấy mà thôi".

Dù kiện bà nội ra tòa vì tiền, nhưng các con của Michael Jackson không thiếu tiền

Trong hiện tại, chuyện tiền bạc không phải là vấn đề mà các con Michael Jackson phải suy nghĩ nhiều. Trong năm 2023, con gái của "ông vua pop" - nữ ca sĩ Paris Jackson - cho biết cô đi hát không phải vì tiền, bởi bản thân cô... không cần tiền.

Paris Jackson khẳng định cô chỉ quan tâm tới chất lượng các sản phẩm âm nhạc mà mình đưa tới cho khán giả. Cô không quá quan trọng vấn đề doanh thu.

Tại thời điểm Michael Jackson qua đời, ông bị cho là nợ nần nhiều. Dù vậy, sau khi ông ra đi, gia đình nhà Jackson vẫn đều đặn thu về tiền bản quyền từ những sản phẩm âm nhạc mà Michael Jackson đã tung ra thị trường lúc sinh thời.

Ước tính nhà Jackson đã thu về hơn 700 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc kể từ khi Michael Jackson qua đời hồi năm 2009. Hiện tại, tổng khối tài sản được gây dựng nên từ tên tuổi và sự nghiệp của Michael Jackson ước tính đã lên tới khoảng 1,8 tỷ USD.

Kể từ khi Michael Jackson qua đời, mỗi người con của ông vẫn đều đặn nhận được 8 triệu USD mỗi năm trích ra từ khối tài sản này. 3 người con của Michael Jackson sẽ được thừa hưởng khối tài sản không ngừng gia tăng, ngay cả khi cha của họ qua đời nhiều năm.

Ở một số dấu mốc tuổi tác, các con Michael Jackson sẽ nhận được thêm những khoản tiền đặc biệt để chi dùng tùy ý. Các mốc tuổi tác này là tuổi 18, 33 và 40.