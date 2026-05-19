Ninh Bình: Tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng
Vũ Thượng
19/05/2026 6:24 PM (GMT+7)
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Tham dự và chứng kiến buổi tiêu hủy có các thành viên Hội đồng Tiêu hủy hàng hóa vi phạm tỉnh Ninh Bình, bao gồm đại diện các Sở: Công Thương, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ cùng Công an tỉnh.
Danh mục hàng hóa bị tiêu hủy trong đợt này tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và đồ gia dụng như: Quần áo, giày dép, mỹ phẩm; Thực phẩm, bánh kẹo kém chất lượng; Đồ chơi trẻ em độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Toàn bộ số tang vật trên là thành quả từ các đợt ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường gắt gao của các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua.
Quá trình tiêu hủy công khai, minh bạch và đúng pháp luật
Quá trình tiêu hủy được thực hiện công khai và nghiêm túc dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng liên ngành. Toàn bộ quy trình từ khâu kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ, chủng loại cho đến khi lập biên bản hiện trường và tiến hành tiêu hủy đều được thực hiện bài bản, đúng trình tự pháp luật, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Việc mạnh tay tiêu hủy lượng lớn hàng hóa vi phạm lần này đã thể hiện tinh thần kiên quyết của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hoạt động này không chỉ mang tính răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh bất chính, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình ổn trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình.
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