Nợ xấu Nam A Bank tăng vọt gần 81% trong nửa đầu năm

07/08/2023 6:24 AM (GMT+7)

07/08/2023 6:24 AM (GMT+7)

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Nam A Bank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023, số dư nợ xấu của ngân hàng tăng gần 80,9%, từ 1.943 tỷ đồng lên 3.514 tỷ đồng do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng mạnh.

Cụ thể, nhìn vào BCTC quý II/2023 của Nam A Bank có thể thấy, nhà băng này đang ghi nhận nợ nhóm 3 – nợ dưới tiêu chuẩn đạt hơn 1.380,9 tỷ đồng, cao gấp 10,5 lần so với thời điểm kết thúc năm 2022 (chỉ 131,9 tỷ đồng).

Tại nợ nhóm 4 – nợ nghi ngờ, nhà băng này ghi nhận con số 616 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với ngày 31/12/2022 (chỉ 237,3 tỷ đồng).

Với nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn, Nam A Bank ghi nhận ở thời điểm kết thúc quý II/2023 là 1.518,1 tỷ đồng, giảm hơn 57 tỷ đồng so với ngày 31/12/2022 (1.575,9 tỷ đồng). Dù vậy, nợ nhóm 5 của nhà băng này đang chiếm đến gần 43,2% tổng số nợ xấu tại thời điểm 30/6/2023.

Như vậy, hiện tính đến 30/6/2023, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,63% lên 2,72%.

Chất lượng nợ cho vay theo nhóm nợ

Ngoài khoản nợ xấu nội bảng 3.514 tỷ đồng, Nam A Bank đang sở hữu khoản nợ tới hơn 1.670,3 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC). Do đó, Nam A Bank phải trích lập cho khoản nợ xấu tại VAMC 786,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý II/2023, Nam A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.538 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, từ mức 85 tỷ đồng lên 241 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư cũng tăng 39% lên 6,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 8% xuống 22 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 92% xuống còn 262 triệu đồng. Trong kỳ, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 991 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, Nam A Bank còn tăng trích lập dự phòng lên gần 230 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Do đó, kết thúc quý II/2023, lợi nhuận trước thuế của NAB đạt gần 761 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của NAB đạt gần 1.525 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, khoản cho vay khách hàng của Nam A Bank cũng tăng 8,1% lên 129.215 tỷ đồng. Cùng với đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 1.330 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cuối năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 200.205 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2022.