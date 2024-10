Ngân hàng nào đang dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận của quý III//2024

Vietcombank: Quán quân lợi nhuận toàn ngành

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý III/2024 của Vietcombank đạt 10.699 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và cao nhất hệ thống. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 31.533 tỷ đồng, tăng 7%.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của Vietcombank đạt 1,93 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 10,3%. Tiền gửi khách hàng đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 2,5%. Nợ xấu cuối tháng 9 của Vietcombank là 17.133 tỷ đồng, chiếm 1,22% trong tổng dư nợ cho vay.

BIDV: Tổng tài sản cao nhất hệ thống

Báo cáo tài chính cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý III/2024 đạt 6.498 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 22.047 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Hiện BIDV là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất, đạt 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,8%, đạt 1,95 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 9,9%, đạt 1,87 triệu tỷ đồng. Nợ xấu ngân hàng ở mức 33.385 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng là 1,71%.

VietinBank: Lợi nhuận 9 tháng đạt 19.513 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý III/2024 của ngân hàng đạt 6.553 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng là 19.513 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của VietinBank ở mức 2,23 triệu tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,61 triệu tỷ đồng, tăng 8,96%. Tiền gửi khách hàng đạt 1,52 triệu tỷ đồng, tăng 7,5%. Nợ xấu của VietinBank ở mức 23.225 tỷ đồng, chiếm 1,45% trong tổng dư nợ cho vay.

Sacombank: Lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 8.000 tỷ đồng

Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2024 đạt 2.752 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 8.094 tỷ đồng, tăng 18%.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,85% lên 525.493 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 4,24%, đạt 702,985 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10,96% lên 566.724 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, nợ xấu nội bảng ở Sacombank là 12.999 tỷ đồng, tăng 2.015 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng ở mức 2,47%.

ABBank: Lợi nhuận 9 tháng đạt 252 tỷ đồng

ABBank cho biết, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 của ABBank đạt 252 tỷ đồng. Mức lợi nhuận đạt thấp hơn so với kỳ vọng do: Ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng theo diễn biến thực tế cũng như bối cảnh chung về tổng cầu thị trường bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng của thiên tai.

Như vậy, ước tính ABBank đã bị lỗ trong quý III/2024. 

Tổng tài sản của ABBank tại thời điểm cuối quý III/2024 đạt 164.115 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối quý 2/2024, tăng 1,3% so với đầu năm; Tổng huy động đạt 147.018 tỷ đồng, tăng 8,8% so với quý 2, tăng 1,6% so với đầu năm; Tổng dư nợ tăng 6,3% so với quý 2 và tăng 3,5% so với đầu năm.

NamABank: Lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 3.300 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 240.000 tỷ đồng (tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 103% so với kế hoạch năm); huy động vốn đạt gần 173.000 tỷ đồng (tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 97% so với kế hoạch năm), dư nợ cho vay đạt gần 164.000 tỷ đồng (tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102% kế hoạch năm).

Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank trong 9 tháng đạt hơn 3.300 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 83% kế hoạch năm).

MSB: Lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 4.900 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 4.900 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Kết thúc 9 tháng, tổng tài sản của MSB đạt hơn 300.700 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023. Động lực tăng tổng tài sản, bên cạnh việc đến từ tăng trưởng tín dụng, có thể kể tới yếu tố chứng khoán đầu tư với gần 62.300 tỷ đồng, tăng 64% so với 31/12/2023. Danh mục đầu tư này chủ yếu là trái phiếu Chính phủ - tăng khoảng 20.000 tỷ và chứng khoán của các tổ chức tín dụng – tăng khoảng gần 5.000 tỷ.

Quý III/2024, lợi nhuận sau thuế ngành ngân hàng ước đạt 47.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo Chuyển động thị trường của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), lợi nhuận sau thuế quý III của các NHTM ước đạt 47 nghìn tỷ đồng, là mức đáy trong 6 quý gần đây.

Ngân hàng là ngành đóng góp hơn 50% lợi nhuận của toàn bộ các doanh nghiệp niêm yết, vì vậy, có tính quyết định đối với xu hướng lợi nhuận của VN-Index.

Với kết quả cả năm 2024, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế toàn ngành sẽ ở mức 10%. Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc các NHTM tối ưu hóa chi phí vốn, chi phí hoạt động, đồng thời gia tăng thu nhập ngoài lãi, các nguồn thu từ phí.

Đặc biệt, một số ngân hàng có thể ghi nhận các khoản thu nhập bất thường từ thu hồi nợ xấu đã xử lý, lợi nhuận từ việc bán các công ty con, hay thu hồi các khoản nợ xấu đã xóa. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt tạo bệ đỡ hỗ trợ chi phí vốn cho các NHTM có cơ cấu huy động vốn linh hoạt.

Với tốc độ tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm 2024 đạt 9% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm 2023, dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng 14%-15% cả năm 2024 là khả quan. Động lực tăng trưởng tín dụng đến từ thị trường bất động sản và hoạt động sản xuất – xuất khẩu - đầu tư công kỳ vọng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khả quan hơn trong nửa cuối năm 2024.