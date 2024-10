Kẻ vui, người buồn với lợi nhuận các ngân hàng

16/10/2024 10:40 AM (GMT+7)

Những ngân hàng tăng trưởng tích cực

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng trong quý III năm nay đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ hoặc giảm 9,6% so với quý liền trước.



Ngân hàng BIDV đang giữ vững phong độ tăng trưởng. Ảnh: T.H.

Theo BIDV, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng quý III của BIDV đạt 10%; cho vay bán lẻ chiếm 44% tổng dư nợ.

Ngân hàng trong nhóm Big 4 này cho biết chất lượng tài sản dự kiến ổn định trong quý IV, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4%.

Cũng trong nhóm tăng trưởng, VietinBank - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - báo cáo tăng trưởng tín dụng đến quý III đạt 8,75%. Khách hàng FDI (công ty nước ngoài) và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn là phân khúc cho vay chính của VietinBank trong quý III.

Thu nhập từ nợ xấu đã xóa trong 9 tháng đầu năm của VietinBank (cũng nhóm Big 4) phục hồi mạnh, đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% trong quý III, nợ tái cơ cấu chiếm 1,5% tổng dư nợ. Tổng chi phí dự phòng tín dụng năm 2024 của VietinBank theo kế hoạch là 25.000 tỷ đồng.

Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cũng nhóm Big 4) cho biết 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng đã ưu tiên cho vay khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế biến, thương mại và các doanh nghiệp FDI. Vietcombank dự báo NIM - biên lãi ròng - sẽ đạt khoảng 3,2% trong năm 2024.

Đặc biệt, Techcombank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm nay lên đến 18-20%. Ngân hàng này dự kiến tỷ lệ nợ xấu năm 2024 ước tính đạt 1,3-1,4%, trong đó khách hàng bán lẻ chiếm phần lớn.

HDBank kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 44% trong quý III và 31% cho cả năm 2024. TPBank lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 35% trong quý III và 23% cho cả năm. VPBank kỳ vọng lợi nhuận tăng 37% trong quý III và 69% cho cả năm 2024. BIDV sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 20% trong quý III/2024 và 17% cho cả năm nhờ tín dụng cải thiện.

Theo dự báo từ Công ty chứng khoán MBS, HDBank đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 44% trong quý III và 31% trong năm 2024; TPBank có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý III là 35% và cả năm là 23%.

Lợi nhuận quý III của Eximbank có khả năng tăng trưởng tới 70% và NIM duy trì tương đương so quý II/2024, theo dự báo của MBS. Cả năm 2024, lợi nhuận của Eximbank dự kiến tăng 16%.

LPBank dự báo lợi nhuận tăng 41% so với cùng kỳ nhờ mức nền thấp trong năm 2024. Cả năm 2024, lợi nhuận của LPBank dự kiến tăng 46%.

Bức tranh tăng trưởng ngân hàng với nhiều màu khác nhau

Cũng đặt trụ sở chính tại TP.HCM như HDBank, Saigonbank cho biết việc triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất làm giảm 3% thu nhập lãi thuần trong quý III, kéo theo lợi nhuận quý này giảm 18% so với năm trước. Sau 9 tháng đầu năm, Saigonbank ước đạt hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận, chỉ đạt xấp xỉ 55% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Kết thúc quý III/2024, dư nợ tín dụng của Saigonbank tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và 2% so với đầu năm.

NamA Bank chỉ mới báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 8 tháng của ngân hàng này đạt hơn 75% kế hoạch cả năm.

NamA Bank cho biết tỷ lệ ROE (lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) đạt 21,46%; ROA (tỷ suất sinh lời của tài sản) là 1,65%. Nhự vậy, ngân hàng không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đạt hiệu quả sinh lời cao.

Cũng theo báo cáo 8 tháng, tỷ lệ NIM của NamA Bank tiếp tục được cải thiện lên mức 3,8% (so với 3,6% tại cuối quý II). Ngân hàng dự kiến NIM trong 4 tháng cuối năm duy trì trong khoảng 3,5 - 3,8%, với việc mặt bằng lãi suất duy trì thấp để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ngược lại, Techcombank và Sacombank được Công ty Chứng khoán MBS dự báo có mức tăng trưởng tín dụng chậm lại trong quý III/2024. Với Techcombank, lợi nhuận quý III được dự báo tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận cả năm tăng 34%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết đã được NHNN cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) mới là 18,4%. ACB nhận định do việc thanh lý tài sản thế chấp diễn ra chậm nên nợ xấu có thể sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2024.

Tín dụng từ các ngân hàng trong giai đoạn cuối năm thường tăng tốc. Ảnh minh họa

Báo cáo phân tích mới của MBS đặt kỳ vọng lợi nhuận quý III của ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng ổn định trên cơ sở hoạt động tín dụng cải thiện so với quý II nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Theo đánh giá của FiinGroup (tổ chức theo dõi, phân tích dữ liệu doanh nghiệp), NIM của cả ngành ngân hàng vào cuối năm 2024 có khả năng sẽ giữ nguyên hoặc có xu hướng giảm, từ sự hội tụ của nhiều yếu tố... FiinGroup cho rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% cả năm của Chính phủ có khả năng đạt được, tác động lên lợi nhuận, mặc dù còn hoài nghi về chất lượng của tăng trưởng tín dụng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tín dụng toàn ngành tăng trưởng 9% so với đầu năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Do tín dụng sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay của ngành là khả thi.