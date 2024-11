Ông Trump đắc cử, điều gì sẽ xảy ra với thị trường bất động sản Việt Nam?

Chìa khóa nằm ở sự đa dạng hóa

Việt Nam có 16 Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đang có hiệu lực và có quan hệ thương mại với 60 nền kinh tế trên toàn thế giới. Từ khi CPTPP có hiệu lực, giá trị FDI từ 6 thành viên CPTPP (Mexico, Nhật Bản, Canada, Singapore, New Zealand và Úc) vào Việt Nam tăng khoảng 53% vào năm 2023 so với năm 2019. Ngoài ra, giá trị FDI từ 4 quốc gia thành viên EU (Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Pháp) vào Việt Nam tăng khoảng 41% vào năm 2023 so với năm 2020, kể từ khi EVFTA có hiệu lực.