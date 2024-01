Phố Nhật giữa Sài thành hấp dẫn giới trẻ thích mới lạ

20/01/2024 9:17 AM (GMT+7)

Little Japan Town ở Quận 1 được xem như một phiên bản thu nhỏ của Nhật Bản ngay tại lòng thành phố Hồ Chí Minh. Trên đoạn đường chưa đầy 2km, là những con hẻm nằm trong giao điểm của hai cung đường sầm uất Lê Thánh Tôn và Thái Văn Lung. Phố Nhật Little Japan Town mang đến cho du khách một không gian đậm chất Nhật, từ kiến trúc đến ẩm thực và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Với sự phát triển nhanh chóng, khu phố Nhật này đã trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ và người yêu văn hóa Nhật Bản.

Little Japan Town được gọi là "khu phố Nhật" bởi vì không chỉ có kiến trúc Nhật Bản độc đáo mà nơi đây ngoài các cơ sở kinh doanh, còn là nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân người Nhật Bản. Vì thế mà khu vực này lưu giữ được nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, nhất là sự sạch sẽ, yên tĩnh. Không chỉ vậy, khu phố cũng được trang trí bằng các biển hiệu, ánh sáng và âm nhạc theo phong cách Nhật, mang lại cảm giác như đang đặt chân tới một phố phồn hoa ở Tokyo hay Kyoto.

Mỗi con phố trong phố Nhật Sài Gòn đều có kiến trúc độc đáo, tái hiện lại những nét đặc trưng của Nhật Bản. Đến Little Japan Town, bạn sẽ có cảm giác như đang tới một ngôi làng truyền thống của Nhật Bản. Từ những tấm biển hiệu bằng gỗ treo khắp cả khu phố đến những chiếc màn treo buông xõa, những chiếc cửa cuốn đặc trưng với tone gỗ trầm hay nhưng chiếc đèn lồng phối màu trắng - đỏ - đen được treo trước gió,...Tất cả đã tạo nên một không gian yên bình đậm chất Nhật, đem lại cảm giác như đang đi dạo trong một ngôi làng truyền thống ở Nhật Bản. Nếu không có những tấm biển hiệu song ngữ Nhật - Việt, chắc chắn bạn sẽ nghĩ mình đã đặt chân đến đất nước hoa anh đào.

Một điểm đặc biệt của phố Nhật Little Japan Town chính là sự xuất hiện của nhiều cửa hàng và quán ăn Nhật chất lượng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những món ăn Nhật Bản truyền thống như sushi, sashimi, ramen, tempura, sukiyaki... Đặc biệt, các quán cafe cũng rất phổ biến và được thiết kế theo phong cách Nhật, mang lại một không gian thư giãn, yên bình và ấm cúng.

Ở Little Japan Town không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng, không có cảnh đông đúc, du khách chỉ nghe những tiếng mời chào, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ. Khi đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự ấm cúng theo đúng văn hóa của xứ sở Phù tang.

Để đến Little Japan Town, du khách có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như ô tô, xe máy hoặc dùng dịch vụ taxi, xe buýt công cộng. Little Japan Town mặc dù ẩn mình trong các con hẻm nhưng vẫn tọa lạc tại những con đường nổi tiếng của trung tâm Sài Gòn nên rất dễ tìm và thuận tiện cho việc di chuyển. Dưới đây là các phương tiện bạn có thể lựa chọn.

Nếu đi sâu vào con hẻm 15B Lê Thánh Tôn, bạn dễ dàng bắt gặp những bức tranh Graffiti độc đáo với muôn vàng sắc màu rực rỡ. Mỗi bức tranh mang một ý nghĩa riêng, nhưng nếu xét về tổng thể thì đây là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đẹp và bắt mắt. Theo như những người dân sống xung quanh đây cho biết, khoảng 2-3 năm về trước, con hẻm này ít người qua lại, bờ tường chỉ toàn là rêu mốc và cũ kỹ. Nhưng từ khi có các bức vẽ Graffiti, bức tường thay đổi với một diện mạo hoàn toàn mới và trở thành điểm checkin được yêu thích của các bạn trẻ.

Ngoài việc check in tại các ngôi nhà mang đậm kiến trúc Nhật Bản hay tranh tường Graffiti thì bạn có thể tìm đến một mảng bức tường trắng huyền thoại, được rất nhiều rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đến chụp ảnh mỗi ngày.

Ban ngày, khu phố khá yên ắng vì chưa có nhiều hàng quán mở cửa, vì thế sẽ là khoảng thời gian thích hợp để bạn có thể tham quan, chụp ảnh tận hưởng trọn vẹn không khí Nhật Bản ngay tại Sài Gòn.

Khi đến Little Japan Town, bạn không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức ẩm thực Nhật Bản tuyệt hảo. Little Japan Town là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình Nhật Bản, vì thế khi đến đây bạn sẽ được thưởng thức những món ngon chuẩn vị Nhật do chính người Nhật chế biến. Hơn nữa, lượng lớn khách hàng đến đây chủ yếu là người Nhật sinh sống tại Việt Nam muốn đến đây để tìm lại hương vị quê hương.

Các quán ăn tại đây thường mở cửa đón khách khá trễ, vào buổi trưa thường từ 11h đến 14h và chỉ nhộn nhịp từ khoảng 17h trở đi, đa phần các hàng quán sẽ đóng cửa lúc 22h, chỉ có một số quán bar hoạt động đến tận 1h sáng. Nếu muốn khám phá vẻ đẹp của phố Nhật vào sáng sớm bạn rất khó để tìm được quán ăn. Vì vậy, nếu muốn thưởng thức ẩm thực Nhật tại đây nên tìm hiểu trước và chọn giờ đến cho phù hợp.

Dưới đây là một số món ăn bạn nên thử khi đến Little Japan Town:

Sushi và sashimi

Sushi và sashimi là những món ăn Nhật Bản nổi tiếng không chỉ tại Little Japan Town mà trên toàn thế giới. Với nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật chế biến tinh tế, các nhà hàng Nhật tại Little Japan Town chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm ẩm thực chất lượng.

Ramen và udon

Ramen và udon cũng là hai món ăn vô cùng phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản. Bạn có thể thưởng thức các loại mì dai, nước dùng đậm đà và topping đa dạng tại các quán ramen và udon tại Little Japan Town.

Bánh takoyaki

Một món ăn không thể thiếu ở các cửa hàng chính là bánh bạch tuộc takoyaki. Đây là món ăn vặt đường phố phổ biến trong ẩm thực xứ sở hoa anh đào. Món ăn này không chỉ có người Nhật yêu thích mà cả người Việt Nam cũng phải say đắm. Với giá vô cùng phải chăng, chỉ từ 20.000đ/3 viên, 30.000đ/6 viên rất phù hợp với túi tiền của các bạn học sinh - sinh viên muốn khám phá ẩm thực Nhật.

Matcha và Mochi

Matcha và mochi là hai món tráng miệng không thể thiếu trong ẩm thực Nhật Bản. Matcha là loại trà xanh đặc biệt được trồng và chế biến theo phương pháp truyền thống của Nhật Bản. Mochi là loại bánh tròn mềm, có nhân bên trong và được làm từ bột gạo nếp. Đây là những món ăn độc đáo và thú vị để bạn khám phá.

Khi đến Little Japan Town, bạn nên lưu ý một số điều sau để có trải nghiệm tốt nhất. Phố Nhật với phong cách yên bình, tĩnh lặng nên hạn chế tiếng ồn và giữ trật tự khi đến đây tham quan. Điểm đến này thường rất đông người vào cuối tuần hay trong các dịp lễ, nghỉ lễ. Vì vậy, hãy xem xét và lựa chọn thời gian đi thích hợp để tránh tình trạng đông đúc.

Khi tham quan và khám phá ẩm thực tại Little Japan Town, hãy giữ gìn vệ sinh cá nhân và làm theo các quy định của từng cửa hàng, quán ăn. Đây là một việc làm cần thiết để duy trì sự sạch sẽ và an toàn cho cộng đồng. Giữ kỹ tư trang, điện thoại, bóp tiền tránh bị mất trộm, vì có thể sẽ có kẻ xấu trà trộn vào những khung giờ cao điểm. Do diện tích phố Nhật tương đối nhỏ nên tìm hiểu trước những chỗ đỗ xe nếu dùng phương tiện cá nhân khi đến đây.

Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM