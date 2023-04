Phố Wall đón tin vui

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (CPE) cốt lõi của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 3. Đây là thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), không tính tới giá thực phẩm và nhiên liệu biến động mạnh.

So với một năm trước đó, PCE lõi tăng 4,6%, cao hơn so với dự đoán 4,5% của giới quan sát. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm 0,1 điểm phần trăm so với hồi tháng 2.

Lạm phát đã hạ nhiệt

Nếu tính cả giá năng lượng và thực phẩm, PCE chỉ tăng 0,1% trong tháng. Tốc độ tăng so với một năm trước đó là 4,2%, giảm mạnh từ mức 5,1% hồi tháng 2.

Giá nhiên liệu tại Mỹ đã giảm 3,7% trong tháng 3, còn chi phí thực phẩm giảm 0,2%. Mức giảm của giá hàng hóa là 0,2%, còn giá dịch vụ tăng nhẹ 0,2%.

Chỉ số chi phí lao động tăng 1,2% trong quý đầu tiên, cao hơn ước tính 1%. Đây cũng là một thước đo quan trọng của Fed.

Giá vàng đi lên trong phiên 28/4 trên sàn New York, sau khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tháng 3. Ảnh: Kitco.com.

Phố Wall phản ứng tích cực với thông tin mới nhất về lạm phát của Mỹ. Tính đến 12h30 (giờ Mỹ), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có thêm 214,98 điểm (+0,64%), đạt 34.041,14 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 23,4 điểm (+0,57%) và 22,68 điểm (+0,19%), lên 4.158,77 điểm và 12.164,83 điểm.

Trên sàn New York, giá mỗi ounce vàng giao ngay đã tăng 5 USD lên 1.993,8 USD . Kim loại quý đang trên đà lấy lại mốc 2.000 USD /ounce sau khi giảm mạnh vào tuần này.

Kinh tế giảm tốc tăng trưởng

Trước đó, theo dữ liệu chính thức, trong quý I, GDP của Mỹ chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh từ tốc độ tăng 2,6% của quý IV/2022 và thấp hơn đáng kể dự báo của giới phân tích.

ảnh minh họa

Theo báo cáo của Fed Dallas được công bố hôm 24/4, hoạt động của các nhà máy ở bang Texas tiếp tục lao dốc trong tháng 4, ghi nhận tốc độ sụt giảm mạnh nhất trong vòng 9 tháng. Chỉ số sản xuất tại Philadelphia cũng yếu đi đáng kể. Điều này càng làm dấy lên những lo ngại về tác động của các đợt tăng lãi suất dồn dập từ ngân hàng trung ương.

Để kìm hãm lạm phát, Fed buộc phải đánh đổi tăng trưởng kinh tế và việc làm. Các dữ liệu cho thấy nền kinh tế và giá cả đã hạ nhiệt có thể cho phép ngân hàng trung ương bớt quyết liệt hơn trong việc tăng lãi suất.

Lãi suất đã hoặc đang ở rất gần mức đỉnh. Các thị trường tin rằng việc Fed cắt giảm lãi suất có thể xảy ra sớm hơn do những sự kiện mới nhất trong lĩnh vực ngân hàng Chuyên gia tài chính Craig Erlam

Trong khi đó, kim loại quý rất nhạy cảm với lãi suất. Lãi suất tăng lên sẽ làm gia tăng chi phí vốn và chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, từ đó khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn với nhà đầu tư hơn.

"Tôi tin rằng giá vàng sẽ tăng rất nhanh trong những tháng tới. Mọi yếu tố đang hỗ trợ vàng và điều này có thể giúp kim loại quý sớm thiết lập kỷ lục giá mới", ông Craig Erlam - chuyên gia tài chính tại London (Anh) - nói với CNBC.

"Lãi suất đã hoặc đang ở rất gần mức đỉnh. Các thị trường tin rằng việc Fed cắt giảm lãi suất có thể xảy ra sớm hơn do những sự kiện mới nhất trong lĩnh vực ngân hàng", ông Erlam nhận định.

Lãi suất tại Mỹ đã hạ nhiệt, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tính đến ngày 28/4, theo dữ liệu của công cụ CME FedWatch, các thị trường đang định giá khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 5 là 86%, tăng từ mức 83,9% trong ngày 27/4, nhưng vẫn giảm so với một tuần trước đó.

Trong khi đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất theo định giá của thị trường là 14%.





Theo ZIng