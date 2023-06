Quảng Ninh sẽ mở đường bay thương mại tuyến Tuần Châu - Hạ Long ra đảo Cô Tô

02/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Cô Tô có 30 đảo lớn, nhỏ, là đảo tiền tiêu thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 1/6, Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu đã tiến hành khảo sát điều kiện cất hạ cánh đường bay từ đảo Tuần Châu ra Cô Tô và huấn luyện bay cho phi công thủy phi cơ tại huyện Cô Tô.

Ông Nguyễn Bá Hải, Cơ trưởng Thủy phi cơ Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu cho biết: Việc mở đường bay sẽ giúp giảm thời gian từ thành phố Hạ Long ra đảo Cô Tô là 20 phút (trước đó 90 phút). Trong toàn chuyến hành trình, du khách sẽ được ngắm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu và toàn cảnh đảo Cô Tô từ trên cao, trải nghiệm chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên bằng một góc nhìn mới.

Máy bay được dùng để đưa vào khai thác tuyến bay do hãng Cessna Caravan thuộc tập đoàn hàng không Textrol (Hoa Kỳ) sản xuất được chứng nhận là máy bay một động cơ lớn nhất thế giới và cũng là máy bay một động cơ an toàn nhất khi hạ cánh trên mặt nước (theo FAA - Cục Hàng không Liên bang và ICAO - Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), đạt tiêu chuẩn về ổn định, hiệu quả nhiên liệu và mức độ an toàn. Thủy phi cơ Cessna được đánh giá có khả năng bay và hạ cánh tại bất kỳ vùng nước hay khu vực đường băng mặt đất nào.

Ông Hải thông tin thêm: Hãng hàng không Hải Âu đã khai thác và có kinh nghiệm hoạt động 10 năm tại vịnh Hạ Long và đảm bảo 100% các chuyến bay tuyệt đối an toàn.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, huyện Cô Tô đón gần 72 nghìn lượt khách, với thời gian lưu trú bình quân trên 2 ngày/khách. Tính riêng trong tháng 5/2023, huyện Cô Tô đón gần 39 nghìn lượt khách; trong đó có 1.118 khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Để đẩy mạnh thu hút du khách, năm 2023, huyện đã triển khai hàng loạt các sản phẩm mới hứa hẹn thu hút và đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, phát triển thêm các loại hình kinh tế đêm như: bar bãi biển, cắm trại qua đêm, khu phố ẩm thực, phố đi bộ, các sự kiện văn hóa, văn nghệ... Qua đó, tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân và thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách khi đến với Cô Tô.

