Quảng Ninh "tăng tốc" du lịch Yên Tử với chuỗi hoạt động đến hết năm 2026

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu năm 2026 thu hút khoảng 2,3 triệu lượt khách tại khu vực phường Yên Tử, trong đó có 1,5 triệu lượt khách tham quan di sản thế giới Yên Tử. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đón tiếp 22 triệu lượt khách toàn tỉnh, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng.

Các đối tượng du khách đa dạng từ khách hành hương, gia đình, học sinh - sinh viên, MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch), du lịch sinh thái - trải nghiệm đến từ trong nước và thị trường quốc tế trọng điểm Ấn Độ (Phật giáo), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, châu Âu, Úc, Mỹ…

Thời gian thực hiện của kế hoạch này đến hết tháng 12/2026 với các nội dung trong Quý II: Du lịch di sản - lễ hội biển, chủ đề “Di sản rực rỡ", thu hút, kết nối du khách từ các sự kiện thể thao, du lịch biển đến với Yên Tử.



Kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025, địa danh này đã khoác lên mình một vị thế hoàn toàn mới. (Ảnh: Thanh Phong)

Quý III: Du lịch nghỉ dưỡng - chữa lành, chủ đề: Thiền dưỡng tâm - Hành trình chữa lành”, tập trung khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành (Wellness). Quý IV: Sắc thu Yên Tử, chủ đề “Yên Tử - Di sản hội nhập và phát triển”

Trong đó, một số hoạt động trọng tâm có thể kể đến như tổ chức kết nối “Hai di sản - Một điểm đến - Đa trải nghiệm” trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2026, gắn với các sự kiện du lịch biển.

Xây dựng và tổ chức thí điểm tour du lịch trong 2 ngày/1 đêm và 3 ngày/2 đêm kết nối hành trình di sản sông - biển - núi (vịnh Hạ Long - Yên Tử) dành cho khách quốc tế tàu biển, charter, MICE.

Đặc biệt, thông tin về hai giải thể thao dự kiến sẽ được các "runner" đặc biệt quan tâm và thu hút tham dự là: Giải chạy địa hình Yên Tử Ultra Trail 2026 - "Khám phá Di sản-Lan tỏa tinh hoa" và Giải chạy Yên Tử Heritage Marathone 2026 - "Yên Tử - Chạm vào vùng Di sản". Thời gian dự kiến của hai giải nói trên lần lượt vào tháng 8 và tháng 11 tới đây, cự ly thi đấu đa dạng từ 5 - 70km.

Theo thống kê từ Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tính đến đầu tháng 5, mỗi ngày, danh thắng Yên Tử đón nhận hàng ngàn lượt người đổ về hành hương và chiêm bái. Chỉ sau hơn 3 tháng đầu năm 2026, khu danh thắng này đã đón 1 triệu lượt du khách.

Hiện tại, hay vì phải trả mức phí 40.000 đồng/lượt đối với người lớn như các năm trước, du khách hiện nay được miễn phí hoàn toàn vé tham quan. Đồng thời, đơn vị quản lý cũng miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu, tặng gói bảo hiểm miễn phí cho du khách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phân luồng.