Saigontourist Group kỳ vọng thu gần 40 tỷ mỗi ngày

Sáng 21/3, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022.



Năm 2022, Saigontourist Group đạt tổng doanh thu 12.200 tỷ đồng, tăng 105% so cùng kỳ và tăng 17% so với kế hoạch. Tổng lãi G.O.P toàn tổng công ty thực hiện được 3.000 tỷ đồng, tăng 369% so cùng kỳ và tăng 48% so với kế hoạch.

Năm 2022, Saigontourist Group đón và phục vụ 1,12 triệu lượt khách, tăng 199% so cùng kỳ và tăng 13% so với kế hoạch. Trong đó, khách lưu trú đạt 880.000 lượt khách, tăng 163% so với cùng kỳ; khách lữ hành đạt 240.000 lượt, tăng 500% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chung khối trực tiếp kinh doanh đạt 44%.

Tổng nộp ngân sách toàn Tổng Công ty thực hiện năm 2022 đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ.

Saigontourist Group đặt mục tiêu năm 2023 đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với năm 2022. Ảnh: Saigontourist

Theo đánh giá của ban lãnh đạo công ty, nhìn chung, các chỉ tiêu khách, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách thực hiện năm 2022 của tổng Công ty đều tăng cao so cùng kỳ 2021 và so kế hoạch đề ra.

Năm 2022, Saigontourist Group đã triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi trên 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí…

Nổi bật là việc tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2022 tại Khu du lịch Văn Thánh, trở thành sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô nhất tại TP.HCM và được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2022.

Saigontourist Group đặt mục tiêu năm 2023 đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với năm 2022; tổng lãi G.O.P đạt 3.430 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2022; tổng lượt khách đạt gần 1,69 triệu lượt khách, tăng 62% so với kết quả năm 2022. Saigontourist Group đặt mục tiêu tổng nộp ngân sách đạt 2.540 tỷ đồng, tăng 15%.

Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Món ngon năm 2022 của Saigontourist. Ảnh: Phúc Minh

Ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết năm 2023 là năm thứ ba bước vào giai đoạn phát triển 2021-2025, tổng công ty sẽ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới, với mục tiêu khẳng định vị trí Tổng Công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam, là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú - ẩm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo.

Về chiến lược phát triển sản phẩm, theo ông Hùng, Saigontourist Group sẽ xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, riêng có của hệ thống thông qua các thế mạnh về kinh doanh lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo, tập trung khai thác các sản phẩm mới, có khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn sẽ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu cao của khách hàng; mở rộng thu hút thị trường khách hàng phù hợp đặc điểm của từng đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị Saigontourist Group tiếp tục thể hiện tính tiên phong trong công tác đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm dịch vụ đang và sẽ là thế mạnh của du lịch TP.HCM.

Theo ông Đức, Saigontourist Group cần tiếp tục triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cần kịp thời chủ động triển khai các sự kiện, chương trình quảng bá tiếp thị, truyền thông nhằm khôi phục thị trường trong nước và quốc tế.

Saigontourist Group là tổng công ty sở hữu một loạt khách sạn 4-5 sao tại TP.HCM như Rex, Continental Saigon, Majestic, New World, Kim Đô... và một loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng trải dài khắp cả nước.

Ở mảng lữ hành, lữ hành Saigontourist là một trong những đơn vị lớn nhất trên thị trường hiện nay. Mảng hội nghị - triển lãm, Saigontourist Group cũng đang sở hữu Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (quận 7), nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện, triển lãm trong và ngoài nước lớn nhất ở TP.HCM.