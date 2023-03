Báo Tây giới thiệu 10 nơi đẹp nhất Việt Nam, bất ngờ 1 tỉnh có 2 điểm đến được lăng xê

The Travel cho biết những thành phố tại Việt Nam sẽ đáp ứng các nhu cầu du lịch khác nhau của du khách từ đồi núi, rừng cây, biển đảo… Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận có hai điểm đến được giới thiệu, đó là Phan Thiết và Mũi Né.



Dưới đây là 10 điểm đến đẹp nhất tại Việt Nam được The Travel giới thiệu.

1. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Dòng sông Nho Quế xanh màu ngọc bích tại Hà Giang được giới thiệu là điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Anxa0606

Hà Giang thuộc top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm nay, theo New York Times. Du khách có thể tham quan cột mốc số 0, Đồng Văn, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ, cột cờ Lũng Cú ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển. Dinh thự họ Vương (Dinh thự vua Mèo) với kiến trúc độc đáo, cổ kính là nơi không thể bỏ qua khi đến Hà Giang.

Đặc biệt, thiên nhiên hùng vĩ, những con đường dốc, ngoằn ngoèo và các khúc cua liên tiếp là những trải nghiệm không thể quên trong đời khi đến Hà Giang.

2. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận sở hữu nhiều đảo, bãi biển đẹp. Ảnh: Trương Mạnh Huy

Thành phố biển Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận sở hữu nhiều đảo, bãi biển đẹp. Du khách có thể khám phá bãi biển Đồi Dương - nơi tắm biển quen thuộc của người địa phương và du khách. Khu vực lân cận có Bãi đá Ông Địa, nơi có bờ kè dẫn ra biển, sống ảo đẹp mắt. Một số điểm đến không thể bỏ qua khác khi đến Phan Thiết là suối Tiên, tháp Po Sah Inu, trường Dục Thanh...

Đặc biệt, năm 2023, Bình Thuận đăng cai năm Du lịch quốc gia với chủ đề: Bình Thuận - Hội tụ xanh. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra tại NovaWorld Phan Thiết - TP. Phan Thiết.

3. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Cố đô Huế. Ảnh: dulichhue

Cố đô Huế bên dòng Hương Giang (sông Hương) thu hút du khách bởi các lăng tẩm, đền đài của vua chúa triều Nguyễn - triều đại cuối cùng ở Việt Nam. Đại nội, lăng Khải Định, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng… với kiến trúc độc đáo trong không gian trầm mặc là những điểm đến ở Huế.

Ngoài lăng tẩm, khách du lịch có thể xuôi dòng sông Hương thăm chùa Thiên Mụ, làng hương Thủy Xuân và những công trình văn hóa ở ngoại vi thành phố Huế.

4. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tháp Nghinh Phong - điểm đến gây ấn tượng gần đây tại Tuy Hoà, Phú Yên. Ảnh: Chu Đức Giang

Đến Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ngoài lang thang các bãi biển tuyệt đẹp, khám phá các di tích, thắng cảnh, du khách còn chiêm ngưỡng tháp Nghinh Phong - điểm đến gây ấn tượng gần đây. Đêm xuống, thành phố này còn mang đến cho bạn nhiều bất ngờ thú vị. Du lịch tự túc hay theo đoàn, du khách có thể khám phá thêm Gành Đá Đĩa, bãi Xép, hòn Yến...

Ngoài biển xanh, cát trắng, nắng vàng, ẩm thực Phú Yên, nơi được mệnh danh là thủ phủ cá ngừ đại dương tại Việt Nam cũng không làm du khách thất vọng. Mắt cá ngừ đại dương, gỏi cá mai và các món hải sản sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính nhất.

5. Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

Đồi cát Mũi Né. Ảnh: Bích Liên

Mũi Né là điểm đến thứ hai của tỉnh Bình Thuận được The Travel giới thiệu. Ngoài du lịch biển, Mũi Né rất nổi tiếng với những đồi cát bay bạt ngàn. Đồi cát Mũi Né trải dài từ Bình Thuận đến Ninh Thuận. Du khách có thể đến đây trải nghiệm trượt trên cát, chiêm ngưỡng hình dáng, màu sắc, độ tương phản… ở từng thời điểm khác nhau.

6. Thành phố Đà Nẵng

Cầu Vàng, Đà Nẵng. Ảnh: Reuters

Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê và nhiều bãi tắm đẹp khác được các chuyên trang du lịch nước ngoài đánh giá cao. Đà Nẵng còn nổi tiếng là thành phố của những cây cầu bắc qua sông Hàn có kiến trúc độc đáo như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn.

Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà là những điểm đến luôn làm du khách xuyến xao khi đến Đà Nẵng.

7. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Du khách tham quan Tràng An. Ảnh: nh: @howmanycoutry

Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn với phong cảnh đẹp như tranh với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối phủ màu xanh mướt, xen kẽ giữa các núi đá vôi là dòng sông uốn lượn bao quanh. Trải nghiệm ngồi thuyền tham quan quần thể danh thắng Tràng An là điều không thể bỏ qua khi đến thành phố này.

8. Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phong cảnh Sa Pa tựa tranh vẽ. Ảnh: Tổng cục du lịch

Nằm ở độ cao 1.600 m so với mặt nước biển, nền nhiệt trung bình 15 độ C, Sa Pa mát mẻ quanh năm. Vào mùa đông, Sa Pa thường xuyên bị bao phủ bởi mây mù và lạnh, nhiệt độ thường xuống thấp 0-5 độ C. Đây địa điểm hiếm hoi ở Đông Nam Á có tuyết rơi.

Ở Sa Pa, du khách có thể thăm bản Cát Cát, lái xe quanh đèo Ô Quy Hồ, đến núi Hàm Rồng, ghé nhà thờ đá Sa Pa với kiến trúc theo phong cách Gothic, ngắm thung lũng Mường Hoa hay chinh phục nóc nhà Đông Dương.

9. Hội An, Quảng Nam

Du khách đạp xe dạo phố cổ Hội An, kế bên là dòng sông Hoài. Ảnh: Phúc Minh

Hội An chỉ cách Đà Nẵng khoảng nửa giờ đi ô tô. Do đó, cùng với Đà Nẵng và Huế, phố cổ Hội An luôn nằm trong hành trình của du khách khi khám phá mảnh đất miền Trung Việt Nam. Năm 1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Hội An là thương cảng phồn vinh và sầm uất nhất khu vực Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ trước. Phố cổ Hội An hôm nay vẫn giữ được kiến trúc cổ kính là những ngôi nhà mái ngói, bức tường vàng đặc trưng. Khám phá Hội An bằng thong thả đi bộ, xe đạp hay ngồi thuyền xuôi theo sông Hoài đều là trải nghiêm không thể quên.

10. Đà Lạt, Lâm Đồng

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: Hồng Phúc

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố hoa của Việt Nam với khí hậu ôn đới quanh năm. Rất nhiều loài hoa được trồng ở đây như hoa hướng dương, hoa anh đào, cẩm tú cầu, hoa cải, mimosa… đều có mặt tại đây. Ngoài những điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại, hồ Tuyền Lâm… du khách có thể check-in đồi chè, các con dốc, ngọn đồi, nhà thờ hay những dòng thác hùng vĩ tại thành phố hoa.