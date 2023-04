Siết quản lý mua bán hóa đơn điện tử để trốn thuế

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có Công điện số 01 yêu cầu Tổng cục Thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụnghóa đơn điện tử, trước tình trạng gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử, làm giả, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thậm chí công khai bán hóa đơn điện tử trên Facebook, Zalo…

Chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 27/4, Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 3 bị can tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố 37 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn điện tử và làm, mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức trên cả nước với tổng số tiền trên 38.000 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thông qua mạng Zalo, mua 228 Công ty có địa chỉ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, sau đó thông qua mạng lưới trung gian khoảng 400 người để tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua và bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Tuy nhiên theo lãnh đạo ban chuyên án, ở giai đoạn đầu điều tra, đây là vụ việc phức tạp, bởi các đối tượng đều sử dụng các thông tin giả trên không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Thông qua việc bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên 38.000 tỷ đồng, các đối tượng đã gây thiệt hại về thuế trên 3.800 tỷ đồng.

"Đã chứng minh được các đối tượng sử dụng 228 công ty để phát hành và bán hóa đơn điện tử với doanh số ước tính trên 25.000 tỷ đồng và thiệt hại về thuế ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng", Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết.

Với việc khởi tố vụ án, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án.

Mua bán hóa đơn để trốn thuế

Hóa đơn là chứng từ ghi nhận thu chi trong doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những tài liệu căn cứ để khấu trừ thuế của doanh nghiệp. Do vậy nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn để tăng chi phí, từ đó sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng mua được hóa đơn.

Do đó, thủ đoạn thường thấy là doanh nghiệp thành lập một hoặc nhiều doanh nghiệp mới, nhưng thực tế chỉ là vỏ bọc cho một "ngành nghề" duy nhất - mua bán hóa đơn. Công ty "ma" hay công ty "bình phong" được hiểu là các doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh và loại hình thường thấy là công ty TNHH.

Việc thành lập các pháp nhân trên nhằm xuất hóa đơn đầu vào cho các công ty mà đối tượng đứng tên giám đốc, hoặc bán trái phép hóa đơn cho các đối tượng có nhu cầu.

Ngăn chặn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp

Theo Công điện, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh công tác chống gian lận trong việc sử dụng hóa đơn điện tử thông qua thực hiện thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng bỏ sót các doanh nghiệp có rủi ro, doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; cùng với đó truy xuất nguồn gốc của hóa đơn điện tử rao bán để kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định.

Hóa đơn điện tử đã giúp công tác quản lý thuế ngày càng minh bạch hơn, nhưng hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng đang có dấu hiệu gia tăng, cần sự phối hợp phòng chống của nhiều lực lượng.

"Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều thông tin từ cơ quan công an chuyển đến thông qua điều tra hoạt động mua bán hóa đơn của tổ chức cá nhân trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp và phát hiện, cung cấp cho cơ quan công an những doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn để trục lợi", ông Đinh Nam Thắng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, cho biết

Nhằm ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành thuế tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc .

"Lợi dụng phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để đẩy chi phí sản xuất lên, đẩy chi phí dịch vụ lên, đồng thời gian lận thuế của Nhà nước. Vì vậy Bộ Tài chính đã yêu cầu cơ quan thuế phối hợp với công an và các cơ quan quản lý khác để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận để bảo vệ nền kinh tế", Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định.

Tổng cục Thuế vừa triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử nhằm phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, giúp truy tìm, ngăn chặn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Nộp thuế là quyền lợi, nghĩa vụ của các doanh nghiệp và mọi công dân. Thời gian vừa qua các chính sách thuế đã được điều chỉnh kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đem lại sự công bằng cho các chủ thể tham gia kinh doanh. Tuy nhiên có những cá nhân, doanh nghiệp không chịu chấp pháp làm ăn chân chính, chỉ lợi dụng những kẽ hở chính sách hoặc lợi dụng chính sách ưu đãi để trốn thuế, thu lợi bất chính. Những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm minh, ngăn chặn, qua đó tạo sự minh bạch, công bằng trong đầu tư kinh doanh.





Theo VTV