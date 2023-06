Sôi động thị trường Tết Đoan Ngọ

21/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Một mâm đầy đủ để thắp hương Tết Đoan ngọ. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Theo truyền thống của người Việt, vào ngày này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm hoa quả để thắp hương lên bàn thờ gia tiên các loại trái cây, rượu nếp, chè, xôi… với mong muốn diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật, đón nhận may mắn và cầu cho cuộc sống ấm no, đầy đủ.

Qua khảo sát tại một số chợ Hà Nội như: chợ Ngô Sỹ Liên, chợ Hôm, chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm)... thị trường hàng hóa phục vụ Tết Đoan Ngọ đã bắt đầu nhộn nhịp để phục vụ người tiêu dùng.

Mùa này cũng có nhiều loại hoa quả và theo tiểu thương ở chợ Ngô Sỹ Liên, mận hậu, vải thiều, xôi nếp cẩm, xôi nếp cái hoa vàng là những mặt hàng không thể thiếu trong mỗi mâm cỗ thắp hương ngày Tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, những mặt hàng này luôn sẵn và người dân thường mua trước 1-2 ngày, mận hậu loại ngon hiện giá khoảng 40.000 đồng/kg, vài thiều ngon giá 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương ở chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay, vài ngày trước Tết Đoan Ngọ, lượng khách đặt mâm lễ cúng tăng cao, những mâm lễ của cửa hàng có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, thậm chí có khách đặt tới 2- 3 triệu đồng tùy yêu cầu của khách.

Theo chị Hoa, những gia đình có điều kiện họ đặt cả mâm cỗ to, có giá lên tới cả gần 3 triệu đồng do kích thước lớn, cần nhiều nguyên liệu và thời gian do thiết kế trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ cùng sự khác biệt. Chẳng hạn, các loại hoa tươi đắt đỏ như sen quan âm, ngọc lan, nhài, hoa cau, hoa đại...

Do bận rộn công việc, gần như không có thời gian chuẩn bị mâm cỗ Tết Đoan Ngọ, nên hàng năm chị Nguyễn Thúy Hồng, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn thường đặt mâm Tết Đoan Ngọ tại cửa hàng của người quen, với mận hậu, vải thiều, cơm rượu nếp cái hoa vàng, cơm rượu nếp cẩm, hoa sen…

Chị Hồng cho biết, mâm cúng được bán sẵn rất tiện lợi, giúp chị tiết kiệm được nhiều thời gian, giá cũng ở mức hợp lý. Dù lớn hay nhỏ, dù đơn giản hay phức tạp, mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ mang ý nghĩa to lớn trong văn hóa cổ truyền người Việt.

Chị Nguyễn Thị Hân - chủ cửa hàng hoa quả trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, dịp này nhà chị làm nhiều loại set lễ để phục vụ khách có nhu cầu mua về cúng Tết Đoan Ngọ. Chị Hân giới thiệu, set đơn giản nhất có giá từ 250.000 - 300.000 đồng gồm, hoa quả, bánh gio, rượu nếp lẫn màu hoặc 1 màu.

Theo chị Hân, các set lễ giá từ 300.000 - 400.000 đồng đắt khách hơn vì hợp với túi tiền của nhiều gia đình. Cửa hàng nhận đặt set lễ cúng Tết Đoan Ngọ từ ngày 1/5 âm lịch và trả đơn dần cho khách từ chiều mùng 4 và sáng mùng 5/5 âm lịch. Để chuẩn bị kịp số đơn hàng, chị Hân đã phải huy động cả người nhà làm việc liên tục nhiều giờ để kịp trả đơn cho khách đúng hẹn.

Theo các tiêu thương một số chợ lớn cho biết, thông thường, cơm rượu nếp, hoa quả như mận, vài... sẽ được ăn đầu tiên vào buổi sáng sớm khi bạn vừa thức dậy trong ngày Tết Đoan Ngọ, do vậy đến đúng ngày Tết các mặt hàng hoa quả, rượu nếp sẽ rất sôi động giá tăng nhẹ so với thường.

Theo Tin tức