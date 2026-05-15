Thái Lan siết giao dịch vàng online: Vì sao giới nhà giàu “khóc ròng”?

Một quảng cáo ứng dụng giao dịch vàng tại khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: Lauren DeCicca/Getty Images.

Giao dịch vàng trực tuyến dễ như mua rau

Tại Thái Lan, việc mua bán vàng trực tuyến (thường gọi là vàng kỹ thuật số) đã trở thành một cơn sốt. Thay vì phải đến tiệm vàng xếp hàng, các đại gia chỉ cần ngồi nhà, bấm điện thoại là có thể giao dịch hàng triệu USD tiền vàng trong chớp mắt.

Tuy nhiên, "tiệc vui" này đang bị dập tắt. Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa áp đặt hạn mức giao dịch: Mỗi người chỉ được phép mua bán vàng online bằng đồng Baht tối đa 50 triệu Baht (khoảng 35 tỷ đồng) mỗi ngày. Chưa dừng lại, cơ quan này còn đang xem xét cắt giảm con số này xuống chỉ còn 30 triệu Baht để siết chặt hơn nữa.

Tại sao chính phủ phải "ra tay"?

Nghe có vẻ vô lý khi chính phủ lại đi cấm người dân kinh doanh, nhưng nguyên nhân sâu xa nằm ở tỷ giá đồng tiền.

Cơ chế rất đơn giản: Khi giá vàng thế giới tăng, các đại gia Thái Lan bán vàng lấy USD USD, sau đó đổi USD sang đồng Baht để chốt lời. Việc hàng loạt người cùng đổi USD sang Baht đã khiến đồng tiền Thái Lan bị đẩy giá lên quá cao.

Điều này vô tình gây họa cho nền kinh tế như:

- Xuất khẩu điêu đứng: Hàng hóa Thái Lan trở nên đắt đỏ, khó bán cho nước ngoài.

- Du lịch sụt giảm: Khách quốc tế thấy đổi tiền sang đồng Baht quá lỗ nên sẽ e dè khi đến Thái Lan.

Để bảo vệ "nồi cơm" chung là xuất khẩu và du lịch, Chính phủ buộc phải khóa bớt "vòi tiền" từ vàng.

Giới siêu giàu thiệt hại nặng

Nhóm bị thiệt hại nặng nhất là những nhà đầu tư lớn. Họ được mô tả là thế hệ "quá già để chơi tiền ảo nhưng quá trẻ để ra tiệm vàng truyền thống". Với họ, vàng online là kênh đầu tư an toàn và linh hoạt nhất.

Ông Kritcharat Hiranyasiri, người đứng đầu tập đoàn vàng MTS Gold Mae Thongsuk, bức xúc cho rằng giới đầu tư vàng đang trở thành "vật tế thần" cho những rắc rối kinh tế mà Chính phủ chưa xử lý được.

Ngoài việc giới hạn số tiền giao dịch, chính phủ Thái Lan còn yêu cầu: Các công ty vàng lớn phải báo cáo chi tiết mọi giao dịch cho Ngân hàng Trung ương.

Kiểm soát chặt các giao dịch rút tiền mặt lớn để tránh rửa tiền.

Nhìn chung, cuộc chiến giữa chính phủ và giới đầu tư vàng tại Thái Lan vẫn đang rất căng thẳng. Trong khi cơ quan quản lý muốn ổn định nền kinh tế, thì giới nhà giàu lại cảm thấy quyền lợi kinh doanh của mình đang bị "bóp nghẹt" bởi các mệnh lệnh hành chính.