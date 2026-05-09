"Thẻ Vàng" 1 triệu USD của ông Trump không được giới nhà giàu đón nhận

Ông Trump hy vọng Thẻ Vàng sẽ thu hút hàng nghìn triệu phú, tỷ phú đến Mỹ, song hiện nay Thẻ Vàng đang gặp vấn đề pháp lý. Ảnh: GI.



Thẻ Vàng được quảng bá như một loại thị thực đầu tư mới nhằm tăng doanh thu và thu hút hàng chục nghìn triệu phú và tỷ phú nước ngoài đến Mỹ, đã gặp phải nhiều sự chậm trễ và các vấn đề pháp lý. Vào tháng 12, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick dự đoán rằng chính phủ sẽ cấp 80.000 Thẻ Vàng và thu về hơn 100 tỷ USD doanh thu.

Tuy nhiên, trong một hồ sơ pháp lý tuần trước, Bộ An ninh Nội địa (DHS) tiết lộ rằng cho đến nay chỉ có 338 người nộp đơn xin Thẻ Vàng. Chỉ có 165 người đã thanh toán phí xử lý visa 15.000 USD.

Hồ sơ tòa án cũng mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây của chính phủ về thời gian xử lý. Một điểm bán hàng quan trọng của Thẻ Vàng là tốc độ phê duyệt nhanh chóng. Trang web hứa hẹn cấp visa trong “thời gian kỷ lục” và “chỉ vài tuần”. Hồ sơ tòa án cho biết người nộp đơn xin Thẻ Vàng sẽ không được đối xử đặc biệt hoặc được phê duyệt nhanh hơn so với người nộp đơn xin visa truyền thống.

“Những người nộp đơn xin Thẻ Vàng không nhất thiết sẽ được xét duyệt đơn nhanh hơn so với những người không phải là người nộp đơn xin Thẻ Vàng” - DHS cho biết trong hồ sơ.

Craig Becker, cố vấn quản lý của Quỹ Bảo vệ Dân chủ trong các vụ kiện ủng hộ (Affirmative Litigation Democracy Defenders Fund), người đang theo đuổi vụ kiện chống lại tính hợp pháp của Thẻ Vàng, cho biết sự mâu thuẫn bắt nguồn từ vị thế pháp lý bấp bênh của chương trình.

Để thu hút sự quan tâm, Nhà Trắng đã phải hứa hẹn một quy trình nhanh chóng. Tuy nhiên, để phản đối vụ kiện, trong đó cáo buộc Thẻ Vàng chiếm chỗ của những người nộp đơn vào các chương trình EB-1 và EB-2 hiện có của chính phủ, Bộ An ninh Nội địa lập luận rằng những người nộp đơn xin Thẻ Vàng không được ưu tiên hoặc nhận bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào.

“Chúng tôi không biết câu trả lời thực sự là gì vì thiếu sự minh bạch” - Becker nói.

Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa từ chối bình luận. Các luật sư về nhập cư cho biết chương trình này vẫn còn ở giai đoạn đầu và cuối cùng có thể thành công nếu được Quốc hội thông qua và xây dựng được lịch sử chấp thuận.

Tuy nhiên, đơn kiện này là thách thức mới nhất đối với một chương trình hứa hẹn sẽ thu lợi từ ngành kinh doanh thị thực đầu tư đang phát triển nhanh chóng dành cho giới nhà giàu trên thế giới.

Số lượng triệu phú và tỷ phú di chuyển nhiều hơn bao giờ hết. Theo Henley & Partners, số lượng triệu phú dự kiến chuyển đến quốc gia khác vào năm 2026 đã đạt 165.000 người. Tình trạng bất ổn địa chính trị, việc tăng thuế đối với người giàu và sự bất hòa chính trị đã thúc đẩy nhiều người giàu tìm kiếm các kế hoạch dự phòng và quyền cư trú tại các quốc gia khác.

Mỹ vẫn là điểm đến được giới thượng lưu toàn cầu ưa chuộng. Chương trình cấp visa đầu tư hiện có của nước này, EB-5, thường có danh sách chờ đợi dài và tồn đọng hồ sơ. Ông Trump đã tìm cách huy động vốn từ nhu cầu này bằng cách tạo ra một chương trình mới, cấp quyền cư trú đổi lấy khoản đóng góp không hoàn lại 1 triệu USD cho chính phủ.

Vì chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành luật nhập cư, nên ông Trump đã tạo ra Thẻ Vàng thông qua sắc lệnh hành pháp. Thẻ này sử dụng các loại thị thực hiện có, EB-1 và EB-2, dành riêng cho những người có khả năng đặc biệt hoặc có tầm quan trọng quốc gia. Theo Thẻ Vàng, khoản tiền 1 triệu USD tự động đủ điều kiện để người nộp đơn được coi là người có khả năng đặc biệt hoặc phi thường.

Vụ kiện từ Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ cho rằng vì Quốc hội giới hạn số lượng visa EB-1 và EB-2 mỗi năm, chương trình Thẻ Vàng sẽ làm giảm số lượng người nộp đơn EB-1 và EB-2, dẫn đến “việc những người đủ điều kiện và có thành tích tốt không được cấp visa”.

“Chương trình này rõ ràng là bất hợp pháp” - Becker nói.

Trong phản hồi của mình, DHS cho biết chương trình Thẻ Vàng không ảnh hưởng đến người nộp đơn diện EB-1 và EB-2, vì số lượng visa hiện có là quá đủ và chương trình Thẻ Vàng có đội ngũ nhân viên xử lý riêng.

Cuộc chiến pháp lý là một trong những lý do khiến giới nhà giàu nước ngoài vẫn còn e dè với chương trình này. Các luật sư chuyên về visa đầu tư cho biết, khách hàng giàu có của họ không muốn mạo hiểm 1 triệu USD cho đến khi Thẻ Vàng được xét xử tại tòa án hoặc được Quốc hội phê duyệt. Họ cho rằng, sự không chắc chắn về thời gian chờ đợi sẽ chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi của họ.

“Nếu không có quy trình xử lý nhanh, Thẻ Vàng khó có thể hấp dẫn những người đến từ các quốc gia đang có lượng hồ sơ tồn đọng cao” - Reaz Jafri, Giám đốc điều hành của Dasein Advisors, một công ty tư vấn nhập cư có trụ sở tại New York, cho biết. “Với quy trình xử lý nhanh, thẻ này sẽ rất hấp dẫn đối với tất cả mọi người và tạo ra sự thay đổi lớn”.

Các luật sư cho biết chương trình Thẻ Vàng gặp nhiều rắc rối chỉ làm tăng thêm sự quan tâm đến chương trình thị thực đầu tư hiện có, EB-5, vốn đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng đơn đăng ký. Chương trình này cung cấp quyền cư trú tại Mỹ để đổi lấy khoản đầu tư từ 800.000 đến 1 triệu USD, tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian.

“Các doanh nhân quốc tế hiện đã có thể nhập cảnh vào Mỹ thông qua thị thực không định cư, loại thị thực này không tự động khiến tài sản toàn cầu của họ phải chịu thuế của Mỹ” - David Lesperance của Lesperance & Associates cho biết.

“Những người sẵn sàng trở thành người đóng thuế đã có thể nhận được thẻ xanh thông qua chương trình EB-5, chương trình này yêu cầu đầu tư chứ không phải quyên góp”.