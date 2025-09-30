Thái Nguyên: Mưa lớn do bão số 10 gây ngập nặng nhiều tuyến phố trung tâm
Hà Thanh - Kiều Hải
30/09/2025 11:17 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BuaLoi), từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố thuộc các phường trung tâm hành chính của tỉnh.
Ghi nhận trong sáng 30/9, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên như ngã tư Tỉnh ủy, đường Minh Cầu (khu vực gần Sacombank) đã bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông. Tại ngã tư Tỉnh ủy, lực lượng chức năng đã phải cắm biển cảnh báo, tạm thời cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Khu vực Sacombank Minh Cầu cũng trong tình trạng nước dâng cao, ngập toàn bộ lòng đường, nhiều cửa hàng và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.
Theo người dân, mưa lớn bắt đầu từ rạng sáng, nước thoát không kịp đã nhanh chóng dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng. Một số phương tiện xe máy, ô tô bị chết máy do đi vào vùng ngập sâu.
Hiện tại, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển sang các tuyến đường khác. Đồng thời, các đơn vị chức năng cũng theo dõi sát tình hình mưa lũ, chuẩn bị phương án bơm thoát nước và khắc phục khi thời tiết ổn định.
Dự báo trong những ngày tới, hoàn lưu bão số 10 vẫn tiếp tục gây mưa to đến rất to tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Bão số 10 BuaLoi được đánh giá là có cường độ mạnh, hoàn lưu rộng, gây mưa lớn trên diện rộng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương theo dõi diễn biến thời tiết, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven sông, suối và vùng núi dốc.
Tình hình mưa ngập tại Thái Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
