Thị trường chứng khoán "thấp thỏm" chờ "biến"

Chỉ số USD giảm 0,3%

Đồng USD Mỹ đã giảm giá so với nhiều đồng tiền châu Âu và châu Á. Nó mất 0,6% giá trị so với đồng euro, xuống còn 1,090 USD/EUR. Đồng thời, nó cũng giảm 1% so với đồng Yên Nhật, xuống còn 151,62 JPY/USD. Xu hướng giảm giá này tiếp tục kéo dài từ phiên giao dịch tại London.

Màn hình hiển thị chỉ số Nikkei của Nhật Bản ngày 4 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Sự suy giảm của đồng USD có thể liên quan đến một cuộc thăm dò mà bà Kamala Harris bất ngờ dẫn trước 3 điểm ở Iowa, phần lớn nhờ vào sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri nữ.

Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng 0,2% nhờ đà tăng của cổ phiếu năng lượng. Quyết định của OPEC+ về việc giữ nguyên sản lượng đã tác động tích cực lên giá dầu, kéo theo sự phục hồi của các công ty trong ngành này.

Cổ phiếu Anh đã tăng 0,5%, vượt mặt các chỉ số khác trong khu vực, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ngành năng lượng.

Phố Wall dự kiến sẽ mở cửa với mức tăng nhẹ, khi các hợp đồng tương lai của Nasdaq và S&P 500 tăng lần lượt 0,2% và 0,1%.

"Sự kiện ngày mai sẽ là cột mốc quan trọng, định hình tương lai của nền kinh tế và địa chính trị toàn cầu trong bốn năm tới", các nhà phân tích từ Deutsche Bank cho biết.

Họ cho biết rằng vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, bao gồm cả kết quả bầu cử Hạ viện Mỹ đang rất sát sao và thời điểm chúng ta biết kết quả cuối cùng.

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Reuters)

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã giảm 8 điểm cơ bản, xuống còn 4,28%, đồng nghĩa với việc giá trị của trái phiếu đã tăng.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ đón chờ các quyết định về chính sách tiền tệ toàn cầu. Trong số các quyết định về lãi suất, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được quan tâm nhất, ngoài ra còn có các quyết định từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) và Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank).

Fed sẽ giảm lãi suất?

Thị trường đang nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 0,25%.

Các nhà phân tích tại ANZ cho rằng "Không có căn cứ nào để FOMC từ chối việc cắt giảm lãi suất dựa trên dữ liệu hiện có".

"Cuộc bầu cử và sự không chắc chắn về con đường tài chính trong tương lai cũng củng cố cho việc cần thận trọng điều chỉnh các chính sách tiền tệ".

Chỉ số MSCI của các cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) đã tăng 0,7%, phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần vào thứ Sáu.

Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) của Trung Quốc tuần này đang được các nhà đầu tư chú ý.

NPC sẽ họp từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11, và mọi thông tin chi tiết về loạt biện pháp kích thích vừa được công bố sẽ là tâm điểm của cuộc họp này.

Cổ phiếu blue-chip Trung Quốc đã tăng 1,4%, với chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 1,2%.

Reuters báo cáo rằng tại cuộc họp NPC, Trung Quốc đang xem xét phê duyệt việc phát hành hơn 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 nghìn tỷ đô la) trong khoản nợ bổ sung trong vài năm tới nhằm hồi sinh nền kinh tế đang yếu. Gói tài chính này có thể được củng cố thêm nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tạo ra thêm áp lực và cơ hội cho các chính sách kinh tế của Trung Quốc.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào thứ Năm. Tuy nhiên, quyết định này trở nên phức tạp hơn sau đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh (gilt) sau khi chính phủ Lao động công bố ngân sách tuần trước.

Tỷ giá Bảng Anh tăng 0,5% lên 1,297 USD, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu đi. Tuần trước, bảng Anh đã giảm 0,3%.

Giá dầu tăng sau khi OPEC+ tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ sẽ trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12 thêm một tháng. Giá dầu Brent tăng 2,8% lên 75,19 USD. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 3% lên 71,64 USD.

