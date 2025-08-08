Thuế quan 100% đối với chất bán dẫn của ông Trump giáng đòn nặng cho các nhà sản xuất chip ở Đông Nam Á

Thuế quan 100% đối với chất bán dẫn của chính quyền Trump được cho là sẽ giáng đòn nặng cho các nhà sản xuất chip ở Đông Nam Á. Ảnh Straitstimes.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (6/8) thông báo mức thuế mới sẽ áp dụng cho tất cả chip và bán dẫn nhập khẩu vào nước này, trừ các công ty đã cam kết hoặc đang tiến hành sản xuất tại Mỹ.

Những con chip tiên tiến dùng cho AI nhiều khả năng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức thuế “xấp xỉ 100%” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ đề xuất. Tuy nhiên, các loại chip truyền thống (legacy chips) – vốn được sản xuất nhiều tại các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Philippines – lại có thể trở thành “nạn nhân” chính của chính sách mới này.

Theo kế hoạch, mức thuế mới nhằm khuyến khích sản xuất trong nước, đồng thời bảo vệ các hãng đặt nhà máy tại Mỹ như TSMC và Intel. Trong bối cảnh cuộc đua AI Mỹ – Trung ngày càng nóng, chip AI cao cấp từ Đông Á có thể được “nới tay” để đảm bảo nguồn cung.

Ngược lại, chip truyền thống – dù giá trị thấp hơn – lại đóng vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, từ ô tô, thiết bị y tế tới hàng gia dụng. Việc áp thuế mạnh lên các sản phẩm này có thể làm tăng chi phí cho nhiều ngành công nghiệp Mỹ và tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các nước Đông Nam Á vốn là trung tâm sản xuất loại chip này.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Singapore (SSIA) cho biết lệnh áp thuế 100% của Mỹ đối với chip bán dẫn nhập khẩu có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến các nhà sản xuất chip tại Singapore, từ đó ảnh hưởng lan tỏa tới các ngành công nghiệp hỗ trợ như kỹ thuật chính xác và logistics.



Trong khi đó, các doanh nghiệp trong ngành tại Singapore cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định kinh doanh vì "chưa có hướng dẫn chính sách chi tiết".

Ông Ang Wee Seng – Giám đốc điều hành SSIA, với hơn 300 thành viên trong ngành – nhận định: “Tâm lý chung hiện là thận trọng quan sát, với mối lo ngại tập trung vào gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí tăng và sự bất định trong luồng thương mại toàn cầu nếu mức thuế được áp dụng rộng rãi".

Hồi tháng 4, ông Gan Kim Yong – Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore – cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục áp thuế lên ngành bán dẫn và dược phẩm, điều này có thể gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế toàn cầu.

“Các diễn biến vừa rồi đã nhen nhóm sự bất ổn nghiêm trọng và nguy cơ tụt giảm đối với kinh tế toàn cầu. Chúng ta cần sẵn sàng ứng phó với thêm nhiều cú sốc, ngạc nhiên và thách thức trong tương lai gần", ông Gan nhấn mạnh.

Ông Ang cũng tuyên bố ngành bán dẫn Singapore có mức độ hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó một phần lớn hàng xuất khẩu cuối cùng đến thị trường Mỹ:

“Dù tỷ lệ chính xác khác nhau giữa doanh nghiệp và phân khúc sản phẩm, Mỹ vẫn là thị trường cuối quan trọng. Nếu mức thuế đề xuất được triển khai rộng, nó có thể ảnh hưởng đến cả xuất khẩu trực tiếp và các công ty tại Singapore nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu phục vụ thị trường Mỹ", ông Ang cảnh báo.

Theo bà Selena Ling – chuyên gia kinh tế trưởng tại OCBC,

“Tác động từ mức thuế 100 % là không thể xem nhẹ", bà Ling tuyên bố.

Bên cạnh đó, bà cảnh báo sẽ có tác động dây chuyền tới các ngành như kỹ thuật chính xác – vốn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – và logistics, đặc biệt là vận chuyển hàng không.