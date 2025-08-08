TP.HCM công bố 3 đồ án quy hoạch chiến lược tại phường Vũng Tàu

3 đồ án quy hoạch đô thị tại phường Vũng Tàu

Liên quan đến vấn đề quy hoạch các khu vực sau sáp nhập, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) vừa công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng đã được phê duyệt.

Cụ thể, lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết địa phương sẽ có 3 đồ án quan trọng là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Cù Lao Bến Đình, đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch số 155 - 165 Thùy Vân (dự án Khu du lịch Nam Biển Đông) và đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu.

Đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vũng Tàu đánh giá 3 đồ án này là bước đi mới, quan trọng của phố biển Vũng Tàu phát triển hài hòa giữa nhà ở, dịch vụ du lịch và hạ tầng y tế, hướng tới một đô thị biển hiện đại, thu hút du khách, người dân về sinh sống tại địa phương.

Theo đó, đồ án khu đô thị Cù Lao Bến Đình có quy mô gần 111ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu ở và sinh hoạt cho trên 11.000 người. Đây là khu đô thị hiện đại, đa chức năng, kết hợp giữa nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, du lịch và các tiện ích công cộng, đảm bảo đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng diện tích đất nhà ở hơn 243.000m2, gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư; đất hạ tầng xã hội hơn 240.000m2 gồm y tế, giáo dục, cây xanh… Bên cạnh đó là hơn 160.000m2 đất công trình dịch vụ; gần 94.000m2 đất dịch vụ du lịch; hơn 21.000m2 đất bãi đỗ xe và hơn 312.000m2 đất giao thông.

Phường Vũng Tàu (TP.HCM) sẽ tập trung triển khai 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng. Ảnh: Gia Linh

Mật độ xây dựng toàn khu tối đa 26,85%, chiều cao tối đa 11 tầng (chưa kể 2-3 tầng hầm). Trung tâm khu đô thị sẽ hình thành các cụm chung cư cao cấp và công trình dịch vụ cao tầng, bao quanh hồ cảnh quan và trục đường đi bộ, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan và là động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Khu công trình hạ tầng xã hội như trường học, y tế, văn hóa, thể thao đều được quy hoạch theo phong cách hiện đại, đồng bộ với các khu công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, tăng khả năng phục vụ và sự hài hòa không gian sống.

Tiếp theo đó, đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch số 155 – 165 Thùy Vân, phường Thắng Tam (Khu E, Nam Biển Đông) có quy mô điều chỉnh khoảng hơn 14.000m2 trong tổng diện tích hơn 73.000m2 của toàn khu. Đây là khu khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp, hướng biển.

Theo đồ án điều chỉnh, khu 1 (12.076,5m²) từ 3 khối khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, sân tennis, hồ bơi… được điều chỉnh thành tổ hợp gồm 2 khối khách sạn căn hộ du lịch cao 30 tầng và 1 khối nhà dịch vụ du lịch cao 4 tầng. Tầng hầm tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng 44%, hệ số sử dụng đất tối đa 7 lần.

Khu 2 (2.114,6m²) từ khối căn hộ du lịch 5 tầng chuyển thành khối căn hộ cao 20 tầng, mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần, đảm bảo không gian xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cuối cùng, đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu nằm trong khu đất y tế rộng gần 2ha, mật độ xây dựng khoảng 39,73%, tầng cao tối đa 5 tầng và 1 tầng hầm. Dự án định hướng là bệnh viện công lập tuyến tỉnh với công suất phục vụ khoảng 196 giường bệnh. Đây là một cơ sở y tế hạng II có quy mô 420 giường, với 24 khoa, phòng chức năng, và hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế.