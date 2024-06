Thượng tọa Thích Chân Quang góp 80% vốn vào công ty xuất bản CD huyễn hoặc

Chân dung doanh nghiệp xuất bản CD huyễn hoặc

Những bài giảng có phần huyễn hoặc, phi thực tế của Thượng tọa Thích Chân Quang đã được Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh công nhận và cho phép xuất bản thành đĩa CD.

Thượng tọa Thích Chân Quang góp tới 80% vốn điều lệ lập Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang.

Cụ thể, ngày 5/7/2019, bà Đinh Thị Thanh Thúy, khi đó là Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 724/QĐ-TTTPHCM-2019, quyết định xuất bản xuất bản phẩm có tên “CD Lợi ích của người biết tin nhân quả”, của tác giả - dịch giả Thượng tọa Thích Chân Quang.

Xuất bản phẩm này do Biên tập viên Trần Thị Anh biên tập; đối tác liên kết xuất bản là Công ty TNHH Văn hoá Pháp Quang; số lượng in 1.000 bản; mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN: 978-604-58-9510-8; xuất bản phẩm cũng được in luôn tại Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang.

Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang được thành lập từ tháng 7/2004, đặt trụ sở tại số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là “nhân bản, sao chép băng đĩa.

Lần theo thông tin này, phát hiện sự thật khá bất ngờ. Cụ thể, theo đăng ký thay đổi ngày 13/09/2016, danh sách thành viên góp vốn thành lập Công ty TNHH Văn Hóa Pháp Quang gồm: ông Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang), ông Phan Văn Phước, và ông Lê Nhật Tân.

Trong đó, Thượng tọa Thích Chân Quang đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng, qua đó mỗi người sở hữu 10% vốn điều lệ.

Từ năm 2016 đến năm 2022 doanh nghiệp này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó chủ yếu thay đổi các thành viên góp vốn. Tuy nhiên, riêng Thượng Tọa Thích Chân Quang vẫn luôn giữ vững phần góp vốn 2,4 tỷ đồng không thay đổi.

Bán sách phật, đồ thờ cúng và thực phẩm chức năng

Trên website: congtyphapquang.com giới thiệu Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang là chủ sở hữu của website có tên miền congtyphapquang.com và website tên miền: congtyphapquang.vn . Đồng thời cũng là chủ sở hữu của ứng dụng trên thiết bị di động “Pháp Quang” .

Đối với website: congtyphapquang.vn , đây là tên miền được đăng ký từ ngày 18/10/2018, ngày hết hạn là 18/10/2026. Đặc chú ý, tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền này là ông Vương Tấn Việt - tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Tuy nhiên, thời điểm ngày 18/6/2024 website này không thể truy cập được.

Còn tại website congtyphapquang.com , giới thiệu và bán rất nhiều loại sách như Kinh sách phật giáo, Truyện tranh Đỉnh núi tuyết - Cuộc đời Đức phật, hay Tượng - Tranh Phật, Tranh nhân quả, Dụng cụ thờ cúng, Máy nghe pháp, thẻ nhớ, hàng lưu niệm, thực phẩm chức năng...

Trong đó có nhiều sách kinh Phật được rao bán mới mức giá hơn 100 nghìn đồng, và nhiều sách đề tác giả là Thượng tọa Thích Chân Quang, như: Tứ Diệu Đế - Bản tuyên ngôn của Phật (Tập 1: Khổ Đế) giá 140 nghìn đồng; Nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn, giá 85 nghìn đồng; Nghiệp và Kết quả, tái bản lần thứ 9 năm 2023, có giá 120 nghìn đồng; Triết lý về tiền bạc, có giá 55 nghìn đồng; Luận về Nhân quả, giá 95 nghìn đồng;...

Ngoài ra, website này còn rao bán rất nhiều tượng và tranh Phật có giá từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Đơn cử như: Tượng Phật Thích Ca, cao 50cm (có đài sen) được giao bán 1.750 nghìn đồng; Tượng Phật Thích Ca, cao 68,8cm (không có đài sen) có giá 2.660 nghìn đồng; Tượng Phật Thích Ca, cao 90cm (có đài sen), giá bán 5,250 triệu đồng; Tranh Phật Thích Ca Đản Sinh - ép gỗ 60x80cm, có giá 500 nghìn đồng;....

Hay website cũng đăng tải bán rất nhiều dụng cụ thờ cúng có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Đáng chú ý, website: congtyphapquang.com cũng đăng tải và rao bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng trà giảm cân, làm đẹp; bột dinh dưỡng giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Trong đó phải kể đến: Trà thảo mộc giảm cân Hoa Sâm Đất có giá 55 nghìn đồng; Bột dinh dưỡng Corona, giá 160 nghìn đồng; Viên hòa Địa Long Hollwork-S có giá 388 nghìn đồng; Trà làm đẹp giảm cân, làm đẹp da Kiều Mạch Vàng có giá 55 nghìn đồng; Trà thảo mộc làm đẹp da lá Khế giá 55 nghìn đồng;...

Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang do Thượng tọa Thích Chân Quang góp đa số vốn, hiện đang kinh doanh như thế nào sẽ được Báo Công Thương tiếp tục thông tin trong những kỳ tiếp theo.

Trước đây, vào ngày 7/6, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) cho hay, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo thông tin từ báo chí, những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội của Thượng tọa Thích Chân Quang được cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam; sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam bảo của Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm minh.



Thượng tọa Thích Chân Quang tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, là một nhà sư Phật giáo người Việt Nam. Ông hiện là trụ trì tại chùa Phật Quang ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đây Thượng tọa Thích Chân Quang còn đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay ông không còn tham gia các ban ngành của Trung ương giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang được biết đến là người yêu âm nhạc và đã sáng tác nhiều ca khúc. Năm 2022, ông còn được Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng Tiến sĩ Luật.



Theo Công thương