Tiền bồi thường để chấm dứt hợp đồng với Manulife sẽ 'ngốn' Techcombank hết cả núi tiền

gần đây đã thông báo về việc ngừng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife từ ngày 14/10/2024.

Theo một lãnh đạo từ Techcombank, nhà băng này sẽ phải bỏ ra 1.800 tỷ đồng để bồi thường; và chi phí này sẽ ghi vào quý 4 năm nay.

Mối quan hệ đối tác bancassurance giữa Techcombank và bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam đã chấm dứt. Ảnh minh họa

Trước đó, 2 bên đã cho biết đã quyết định ngừng hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền (từ Manulife Việt Nam) kể từ ngày 14/10, không ảnh hưởng quyền lợi khách hàng đã ký hợp đồng.

Hai bên cũng cho biết quyết định này dựa trên sự tôn trọng cao nhất về mục tiêu, định hướng kinh doanh đôi bên, đồng thời đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của khách hàng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2024 của Techcombank, mảng kinh doanh bảo hiểm của nhà băng vẫn có những kết quả tích cực, đóng góp cho thu nhập từ phí của ngân hàng. Thu từ phí dịch vụ bảo hiểm của Techcombank trong 9 tháng đầu năm đạt 594,1 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ.

Đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927,1 ngàn tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng về ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622,1 ngàn tỷ đồng.

Manulife Việt Nam và Techcombank hợp tác chiến lược từ năm 2013 với cam kết mang đến sản phẩm, dịch vụ tối ưu, đáp ứng nhu cầu tài chính và bảo hiểm ngày càng gia tăng tại thị trường Việt Nam.

Theo một lãnh đạo của Techcombank, ở Việt Nam hiện nay, khoảng dưới 10% người dân có bảo hiểm nhân thọ, trong khi ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, tỷ lệ này lên đến 50 hoặc 60%. Điều này có nghĩa thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Vì vậy, Techcombank đang trong quá trình tìm kiếm một đối tác bảo hiểm nhân thọ khác.