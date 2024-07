Vì sao Phó Tổng Giám đốc Techcombank bán bớt cổ phiếu?

Thông báo của Techcombank về việc ông Sơn đăng ký bán ghi rõ mục đích là "do nhu cầu tài chính cá nhân". Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 26/7/2024 (hôm nay) đến 20/8/2024. Phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn và giao dịch thỏa thuận.

Thông báo của Techcombank về việc Phó TGĐ Phan Thanh Sơn đăng ký bán 300.000 cổ phiếu TCB.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu TCB do ông Sơn nắm giữ sẽ giảm từ mức hơn 2,176 triệu xuống còn hơn 1,876 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,05327% vốn điều lệ Techcombank.

Cổ phiếu TCB hôm nay đang được giao dịch trên thị trường ở mức xung quanh 22.700 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa của TCB ngày 25/7 là 22.750 đồng. Nếu tính theo giá đóng cửa này, ông Sơn có thể thu về hơn 6,8 tỷ đồng nếu bán hết.

Techcombank sắp tăng vốn điều lệ từ 35.225 tỷ đồng lên 70.450 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành là 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 100 cổ phiếu mới).



Ngày 22/7, Techcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo, thu nhập lãi thuần (NII) 6 tháng tăng lên 18.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 2 NII đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với quý trước (tương đương mức tăng 50,6% so với quý 2 năm 2023). Kết quả này được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng lành mạnh và chi phí vốn tiếp tục giảm xuống mức 3,2%. Nhờ vậy, biên lãi thuần (NIM) theo quý cải thiện lên mức 4,6%.

Phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 199,0% so với cùng kỳ năm. Trong quý 2, Techcombank ghi nhận phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt kỷ lục 1.000 tỷ đồng, cao hơn mức thu nhập của giai đoạn 2021- 6 tháng đầu năm 2022, trước khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều thách thức.

Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ phí dịch vụ bảo hiểm đạt 384,5 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, đưa Techcombank lên vị trí tốp 2 về phí bảo hiểm quy năm (APE) trong quý 2/2024 và vị trí tốp 3 trong 6 tháng đầu năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank là 15.628 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng mẹ tạo ra 14.744 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 57,5%.

Tiền gửi của khách hàng đạt 481.900 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm và 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 37,4%, trong lúc số dư CASA vẫn giữ ở mức cao nhất trong lịch sử, ở mức hơn 180.000 tỷ đồng. Tổng số dư tại các tài khoản “Sinh lời tự động” đạt khoảng hơn 14.000 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2024.