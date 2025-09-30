Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh
Gia Linh
30/09/2025 7:00 PM (GMT+7)
8 tháng đầu năm, tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tại TP.HCM đạt 783.000 tỷ đồng (53,4%), tăng 7,4% so với cuối năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng bất động sản.
TP.HCM dẫn đầu dư nợ tín dụng bất động sản
Liên quan đến hoạt động tín dụng bất động sản, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực II cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, tín dụng bất động sản tại khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận tốc độ tăng mạnh, cao hơn hẳn mặt bằng tín dụng chung. Đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng bất động sản đã chạm mốc 1,465 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với cuối năm 2024 và chiếm 27,1% tổng dư nợ toàn khu vực, trong khi tín dụng chung chỉ nhích 7,7%.
Trong đó, TP.HCM cũ tiếp tục dẫn đầu với quy mô 1,212 triệu tỷ đồng, chiếm gần 83%, tăng 11,6%. Trong đó, cho vay nhà ở vẫn là động lực chính, đạt 783 nghìn tỷ đồng (hơn 53%), phản ánh nhu cầu an cư không ngừng mở rộng của người dân, đặc biệt là những người trẻ - đủ điều kiện vay nhà.
Ngoài ra, tín dụng cho các lĩnh vực khác như hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, văn phòng, du lịch – nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và tăng trưởng không đồng đều.
Ông Lệnh cho hay riêng hoạt động cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 79,5 nghìn tỷ đồng (5,5%), tăng 4,7%; cho vay xây dựng, cải tạo văn phòng cao ốc đạt 23,1 nghìn tỷ đồng (1,6%), giảm 13,8%; còn tín dụng du lịch – nghỉ dưỡng đạt 26,5 nghìn tỷ đồng (1,8%), giảm 3,9% nhưng một số hạng mục như khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vẫn tăng 11,5% so với cuối năm.
Theo đó, vốn trung và dài hạn chiếm tới 96%, cho thấy dòng tiền bất động sản vừa được duy trì cho phát triển dài hơi, vừa bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.
