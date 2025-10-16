Tin hot thị trường ngày 16/10: Đình chỉ, thu hồi 3 lô mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

Tin hot thị trường ngày 16/10: Giá căn hộ Hà Nội vượt 90 triệu đồng/m², giao dịch lập kỷ lục quý

CBRE cho biết quý 3/2025, giá chào bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã vượt 90 triệu đồng/m² thông thủy, tăng 14% so với quý 2 và 40% so với cùng kỳ; cao hơn mức trung bình TP.HCM.

Thị trường ghi nhận hơn 10.300 căn mở bán mới (quý thứ hai trong 5 năm vượt mốc 10.000 căn), lũy kế 9 tháng đạt gần 21.100 căn, tăng 10% năm. Phân khúc giá trên 120 triệu đồng/m² đạt kỷ lục với hơn 2.000 căn.

Nguồn cung trải rộng các khu có kết nối tốt như Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên; các dự án từ 60 triệu đồng/m² cũng xuất hiện nhiều tại Đan Phượng, Văn Giang (Hưng Yên). Giá thứ cấp bình quân đạt 58 triệu đồng/m², tăng 19% năm; tỷ lệ hấp thụ các dự án mới khoảng 70–80%.

Tổng giao dịch quý đạt hơn 11.100 căn, cao nhất theo quý từ 2018. CBRE dự báo giá thứ cấp có thể tăng khoảng 20% cả năm 2025; nếu đà tăng kéo dài sẽ dấy lo ngại về tính bền vững, đòi hỏi đa dạng hóa nguồn cung và điều tiết phù hợp. Quý cuối năm dự kiến thêm hơn 11.100 căn, nâng tổng nguồn cung mở bán mới 2025 vượt 32.300 căn, xuất hiện thêm sản phẩm 50–60 triệu đồng/m².

Tin hot thị trường ngày 16/10: Đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 lô mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 lô mỹ phẩm do Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông sản xuất vì “công thức không đúng hồ sơ công bố” và “ghi sai mục đích sử dụng”, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng.

Quyết định căn cứ Nghị định 124/2021/NĐ-CP, 115/2018/NĐ-CP, 117/2020/NĐ-CP và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Ba lô vi phạm gồm: Oral Care Gel (số tiếp nhận 188/21/CBMP-BN; lô 310325/MP, SX 8/3/2025); Nanotech AG+ (78/19/CBMP-BN; lô 221123/MP, SX 2/11/2023); Kam For Kids (39/22/CBMP-BN; lô 420325/MP, SX 27/3/2025).

Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo dừng ngay kinh doanh, sử dụng; tổ chức thu hồi, tiêu hủy và xử lý vi phạm. Doanh nghiệp phải thông báo thu hồi tới các điểm phân phối, tiếp nhận và tiêu hủy toàn bộ lô hàng, gửi báo cáo về Cục trước ngày 15/11/2025. Sở Y tế Bắc Ninh giám sát thu hồi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và báo cáo trước 30/11/2025. Cục khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nhãn, số lô, không mua/ sử dụng các lô nêu trên và thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện còn lưu hành.

Tin hot thị trường ngày 16/10: Phạt 55 triệu đồng, tiêu hủy trang sức giả mạo Chanel tại một công ty vàng

Ảnh minh hoạ

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Gia Lai vừa xử phạt một công ty kinh doanh vàng 55 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vì bày bán trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel. Trước đó, cuối tháng 9, Đội QLTT số 1 kiểm tra đột xuất, tạm giữ nhiều lắc tay kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu Chanel (đã được bảo hộ tại Việt Nam). Tổng giá trị hàng vi phạm hơn 35,7 triệu đồng.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số trang sức là hàng giả mạo, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Từ đó, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt và buộc tiêu hủy lô hàng vi phạm.

QLTT Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh thị trường vàng sôi động.