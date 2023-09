TP.HCM: 4 tháng cuối năm phải 'tiêu' gần 50.000 tỷ đầu tư công

Báo cáo của Bộ Tài chính vừa qua cho thấy, ước giải ngân vốn đầu tư công cả nước đến ngày 31/8 là hơn 299.447 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch vốn và đạt 42,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn trong nước giải ngân là hơn 292.186 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch vốn và đạt 43% kế hoạch Thủ tướng giao.

So với cùng kỳ năm 2022 (đạt 39,15%) tỷ lệ giải ngân tăng khá nhiều. Nguyên do có 11 bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt từ 40%. Đặc biệt một đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Ngân hàng Nhà nước (62,75%), Ngân hàng Phát triển (100%), Tiền Giang (62,12%), Long An (66,18%), Đồng Tháp (66,94%)…