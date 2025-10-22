TP.HCM có thêm một dự án nhà ở xã hội được tiếp sức từ dòng vốn ưu đãi
Gia Linh
22/10/2025 7:00 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa công bố dự án Phúc Đạt Tân Uyên đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực TP.HCM – Bình Dương.
Theo quyết định mới của UBND TP.HCM, dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (phường Tân Hiệp, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương – nay thuộc TP.HCM) do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư đã được phê duyệt trong đợt 5 danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi.
Việc xem xét dựa trên báo cáo của Sở Xây dựng và biểu quyết của các thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2021–2026. Dự án đáp ứng toàn bộ tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, bao gồm pháp lý, quy hoạch, tiến độ và đối tượng thụ hưởng.
Khi được tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, chủ đầu tư có thêm nguồn lực tài chính để đẩy nhanh thi công, đồng thời giảm chi phí vốn, góp phần giữ ổn định giá bán. Người thu nhập thấp, công nhân và lao động trẻ sẽ có thêm cơ hội sở hữu nhà ở phù hợp khả năng chi trả.
TP.HCM có thêm 1 dự án nhà ở xã hội được tiếp sức từ dòng vốn ưu đãi, góp phần hỗ trợ nhu cầu an cư cho người lao động. Ảnh: Gia Linh
Các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi. Chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn tạo động lực cho phân khúc nhà ở xã hội – lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh đô thị.
Dự án Phúc Đạt Tân Uyên khi hoàn thành sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung căn hộ giá hợp lý cho khu vực Tân Uyên – nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và lao động trẻ. Theo định hướng của Chính phủ, TP.HCM và các địa phương lân cận được xem là “đầu tàu” triển khai chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
Việc dự án Phúc Đạt Tân Uyên được đưa vào danh mục vay vốn là bước tiến cụ thể trong hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời khuyến khích thêm các doanh nghiệp khác tham gia đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội.
Cần Giờ tăng tốc: Diện mạo đại đô thị biển dần hiện rõ sau nửa năm khởi công
Sau hơn sáu tháng kể từ ngày khởi công, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – một trong những dự án quy mô lớn nhất TP.HCM đang dần chuyển mình với nhịp độ thi công nhộn nhịp.
TP.HCM xem xét cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn tại chung cư hỗn hợp
Trước nhu cầu lưu trú ngắn ngày tăng mạnh và sự phát triển của mô hình cho thuê qua nền tảng số, TP.HCM đang xem xét nới quy định để một số chung cư hỗn hợp được khai thác như cơ sở lưu trú du lịch, đi kèm các tiêu chí chặt chẽ về kỹ thuật và quản lý.
TP.HCM chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên và không gian văn hóa
Hai khu đất tọa lạc vị trí "đất vàng" khu vực trung tâm TP.HCM sẽ được quy hoạch lại để phục vụ cộng đồng, tạo không gian xanh và mở rộng khu vực văn hóa.
TP.HCM có thêm một dự án nhà ở xã hội được tiếp sức từ dòng vốn ưu đãi
UBND TP.HCM vừa công bố dự án Phúc Đạt Tân Uyên đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực TP.HCM – Bình Dương.
Nhà xưởng xây sẵn thành “điểm đến an toàn” của doanh nghiệp sản xuất
Giữa lúc thị trường đất công nghiệp miền Nam giảm tốc vì tâm lý thận trọng trước biến động thương mại Việt – Mỹ, mô hình nhà xưởng xây sẵn cho thuê lại bứt phá, trở thành lựa chọn linh hoạt giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian đầu tư.
Nguồn cung bất động sản phía Nam tăng nhiệt, tín hiệu hồi phục rõ rệt
Nguồn cung bất động sản tại TP.HCM và vùng lân cận đang tăng tốc sau nhiều quý ảm đạm. Từ đất nền vùng ven đến các dự án căn hộ nội đô, nhà phố – biệt thự đều ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ, tạo thêm tín hiệu tích cực cho thị trường.