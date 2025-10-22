TP.HCM có thêm một dự án nhà ở xã hội được tiếp sức từ dòng vốn ưu đãi

Theo quyết định mới của UBND TP.HCM, dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (phường Tân Hiệp, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương – nay thuộc TP.HCM) do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư đã được phê duyệt trong đợt 5 danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi.

Việc xem xét dựa trên báo cáo của Sở Xây dựng và biểu quyết của các thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2021–2026. Dự án đáp ứng toàn bộ tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, bao gồm pháp lý, quy hoạch, tiến độ và đối tượng thụ hưởng.

Khi được tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, chủ đầu tư có thêm nguồn lực tài chính để đẩy nhanh thi công, đồng thời giảm chi phí vốn, góp phần giữ ổn định giá bán. Người thu nhập thấp, công nhân và lao động trẻ sẽ có thêm cơ hội sở hữu nhà ở phù hợp khả năng chi trả.

TP.HCM có thêm 1 dự án nhà ở xã hội được tiếp sức từ dòng vốn ưu đãi, góp phần hỗ trợ nhu cầu an cư cho người lao động. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi. Chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn tạo động lực cho phân khúc nhà ở xã hội – lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh đô thị.

Dự án Phúc Đạt Tân Uyên khi hoàn thành sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung căn hộ giá hợp lý cho khu vực Tân Uyên – nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và lao động trẻ. Theo định hướng của Chính phủ, TP.HCM và các địa phương lân cận được xem là “đầu tàu” triển khai chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Việc dự án Phúc Đạt Tân Uyên được đưa vào danh mục vay vốn là bước tiến cụ thể trong hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời khuyến khích thêm các doanh nghiệp khác tham gia đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội.