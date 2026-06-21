TP.HCM tăng tốc đấu giá quỹ đất Thủ Thiêm, kỳ vọng tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM dần hồi phục và nhu cầu tìm kiếm quỹ đất sạch ngày càng gia tăng, động thái tái khởi động đấu giá hàng loạt lô đất vàng tại Thủ Thiêm đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đồng thời tạo thêm nguồn cung dự án mới cho khu vực trung tâm phía Đông TP.HCM.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), với mục tiêu hoàn thành việc tổ chức đấu giá trước ngày 10/10 tới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ đưa ra đấu giá 8 khu đất với tổng diện tích hơn 13,8 ha. Trong đó, hai lô đất dịch vụ cấp đô thị có quy mô lớn nhất gồm lô 7-1 rộng hơn 74.390 m2 và lô 1-12 rộng gần 32.000 m2, chiếm phần lớn diện tích quỹ đất đưa ra đấu giá.

Sáu lô còn lại có diện tích từ khoảng 700 m2 đến hơn 10.000 m2, thuộc nhóm đất ở và đất hỗn hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ tại khu chức năng số 3. Đây là những khu đất được đánh giá có vị trí thuận lợi để phát triển các tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại và dịch vụ trong lõi đô thị Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Ảnh: Gia Linh

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, quá trình triển khai sẽ trải qua bốn giai đoạn gồm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức đấu giá, công nhận kết quả và giao đất cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh tái diễn tình trạng chậm trễ kéo dài. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi tiến độ, tham mưu phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm cũng như thực hiện các thủ tục công nhận kết quả. UBND phường An Khánh có trách nhiệm lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định.

Không chỉ riêng Thủ Thiêm, trong năm nay TP.HCM còn dự kiến đấu giá thêm 42 khu đất khác với tổng diện tích hơn 2,59 triệu m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, phân bố trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Việc tái khởi động các phiên đấu giá tại Thủ Thiêm diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang từng bước phục hồi. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia nhận định, việc tái khởi động các phiên đấu giá tại Thủ Thiêm diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang từng bước phục hồi, trong khi nguồn cung dự án mới vẫn còn hạn chế. Quỹ đất nằm ở vị trí trung tâm với quy hoạch đồng bộ được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp bất động sản lớn, qua đó tạo thêm nguồn hàng cho phân khúc cao cấp và thương mại dịch vụ trong những năm tới.

Đồng thời, việc đưa các khu đất vàng ra khai thác cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại của TP.HCM. Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phê duyệt quy hoạch từ năm 1996 với quy mô khoảng 930 ha, nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện khu trung tâm quận 1 cũ và được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai.