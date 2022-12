TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông các điểm nóng trong dịp Tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là cao điểm Tết 2023, nhiều người dân tại TP.HCM đã lên kế hoạch về quê, du lịch bằng các phương tiện như máy bay, tàu hỏa, xe khách…



Ước tính, gần 160.000 người dân từ TP.HCM sẽ về quê trong cao điểm Tết sắp tới. Trong đó, hành khách chủ yếu di chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe và ga Sài Gòn.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết thời gian phục vụ Tết Dương lịch dự kiến bắt đầu từ cuối giờ chiều ngày 30/12 đến hết ngày 2/1/2023. Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão dự kiến bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với thời gian nghỉ Tết.

Người dân TP.HCM bắt đầu mua vé về quê. Ảnh: H.T

Để chủ động phục vụ người dân, tránh ùn tắc giao thông trong cao điểm, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị đảm bảo xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe, xây dựng các phương án ứng phó với tình hình phát sinh thực tế. Trong đó, chú ý đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng kết nối với bến xe, ga đường sắt Sài Gòn, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường điều tiết giao thông, bố trí lực lượng để xử lý tình trạng ùn tắc tại các địa bàn trên; tăng cường xử lý trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đối với các đơn vị có nhu cầu điều chỉnh giá vé trong dịp phục vụ Tết Nguyên đán cần thực hiện kê khai giá theo quy định. Đối với các bến xe cần có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án phục vụ Tết. Đồng thời, thường xuyên trao đổi với các bến xe đầu tuyến thuộc các tỉnh thành nơi đến để cập nhật tình hình tổ chức hành khách theo tuyến cố định của Sở GTVT các tỉnh thành nơi đến và thông tin đến hành khách.

Bên cạnh đó, các bến xe, đơn vị vận tải cần chuẩn bị đủ vé để bán cho hành khách; chủ động điều động xe tăng cường nhằm ứng phó với tình hình đi lại... Đồng thời, cần kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô, kiểm tra điều kiện của lái xe, kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải, niêm yết giá...

Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Sở GTVT được giao nhiệm vụ chủ động bố trí 100% cán bộ, thanh tra viên tham gia công tác thanh, kiểm tra. Đồng thời, lực lượng Thanh tra công bố số điện thoại đường dây nóng và trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Thanh tra Sở cần chú trọng xử lý các hành vi lợi dụng dịp Tết để lập tụ điểm đón trả khách trái phép mang tính "bến cóc, xe dù".

Sân bay, bến xe, nhà ga... chuẩn bị bước vào cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Đồng thời, bố trí nhân sự phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hạ tầng giao thông, kê khai giá vé, hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông khu vực lễ hội, điểm nóng về giao thông trong dịp Tết.

Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, trong cao điểm Tết sắp tới, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo đón khoảng 115.000 hành khách, tăng không quá 50% lượng khách so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách tại Tân Sơn Nhất sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng.

Riêng tại các bến xe, dịp Tết Dương lịch phục vụ bình quân ngày khoảng 36.700 hành khách đi các bến với bình quân khoảng 1.970 chuyến xe phục vụ, tăng 16% lượng khách so với ngày thường và giảm 35% so với ngày trước dịch. Tương tự, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão phục vụ bình quân ngày 39.600 hành khách đi tại các bến với bình quân ngày 2.210 chuyến xe phục vụ, tăng 25% lượng hành khách so với ngày thường; giảm 30% so với ngày trước dịch.

Ngoài ra, ga đường sắt Sài Gòn dự kiến phục vụ bình quân khoảng 3.500 hành khách, giảm 30% lượng khách so với cùng kỳ năm trước.