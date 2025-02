Trung Quốc tung chương trình thí điểm đầu tư quỹ bảo hiểm vào vàng

Dành một vài phút

Có rất nhiều phương pháp khác nhau mà kẻ lừa đảo sẽ sử dụng để cố gắng lừa người khác chia sẻ thông tin tài chính hoặc cá nhân của họ. Tuy nhiên, điểm chung là chúng sẽ cố gắng khiến bạn hành động nhanh chóng.

Ví dụ, một kẻ lừa đảo có thể gọi điện và tuyên bố chúng gọi từ đội ngũ phòng chống gian lận của ngân hàng bạn và nói rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm và bạn cần chuyển tiền ngay lập tức sang một tài khoản "an toàn", thực chất là tài khoản của kẻ lừa đảo.

Theo một công ty bảo mật trang web, một trong những từ thường xuyên được sử dụng trong các email lừa đảo là "khẩn cấp".

Hiệp hội ngân hàng Anh UK Finance tổ chức một chiến dịch chống gian lận có tên Take Five (Dành 5 phút), khuyến cáo người tiêu dùng "dành một chút thời gian để dừng lại và suy nghĩ" trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Họ nói rằng "chỉ có tội phạm mới cố gắng làm bạn vội vã hoặc hoảng sợ... Hãy tự hỏi mình - liệu đó có phải là giả không? Hãy hỏi ý kiến một người bạn tin cậy."

Cảnh giác khi lên mạng

Ngân hàng Barclays gần đây tiết lộ rằng trong tất cả các loại lừa đảo mà khách hàng của họ báo cáo, 75% bắt đầu từ các nền tảng mạng xã hội và công nghệ.

Người mua sắm trực tuyến cần phải đặc biệt cẩn thận, theo ngân hàng Lloyds: “Hầu hết các báo cáo lừa đảo mua sắm trực tuyến mà chúng tôi nhận được liên quan đến các món đồ được mua qua Facebook hoặc Instagram. Nếu người bán đang chào bán hàng hóa đắt tiền với giá giảm mạnh hoặc có những mặt hàng không có sẵn, đó là một cảnh báo đỏ lớn".

Cũng đã có sự gia tăng trong những năm gần đây của các vụ lừa đảo gọi là "Hi Mum", trong đó kẻ lừa đảo giả mạo người thân trên các dịch vụ như WhatsApp. Ai đó có thể liên lạc giả vờ là thành viên trong gia đình và nói rằng họ cần tiền gấp để thanh toán hóa đơn vì họ đã bị khóa tài khoản ngân hàng trực tuyến sau khi thay đổi điện thoại mới.

Một lần nữa, đừng để kẻ lừa đảo khiến bạn hoảng sợ và hành động ngay lập tức. Kiểm tra xem tin nhắn có phải là thật không bằng cách dành thời gian liên lạc với thành viên gia đình qua số điện thoại bạn đã có hoặc qua một kênh khác. Bạn cũng có thể thử hỏi người đầu dây bên kia một câu hỏi mà chỉ người mà họ tuyên bố là sẽ biết câu trả lời.

Xem xét kỹ

Một email lừa đảo có thể hiện ra hợp lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, địa chỉ email có thể hơi khác so với của người hoặc công ty hợp pháp. Có thể một chữ cái, số hoặc ký hiệu đã bị thay đổi.

Một email hoặc tin nhắn từ kẻ lừa đảo cũng có thể bao gồm lỗi chính tả hoặc ngữ pháp kém, vì tiếng Anh thường không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Cũng cần cẩn thận khi nhấp vào một liên kết hoặc tệp đính kèm trong email hoặc tin nhắn cho đến khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng đó là hợp pháp. Nó có thể dẫn bạn đến một trang web giả mạo hoặc chứa phần mềm độc hại được thiết kế để đánh cắp thông tin cá nhân của bạn.

Cúp máy

Nhiều vụ lừa đảo bắt đầu bằng cuộc gọi đến điện thoại cố định hoặc điện thoại di động của bạn. Có thể là ai đó giả vờ là từ ngân hàng của bạn hoặc một cơ quan chính thức, hoặc ai đó cố gắng thuyết phục bạn mua hoặc đầu tư vào một thứ gì đó.

Nếu bạn không mong đợi cuộc gọi và không thể chắc chắn 100% người bạn đang nói chuyện là ai, hãy cúp máy ngay lập tức và tìm số điện thoại chính thức để gọi lại công ty hoặc tổ chức nếu bạn muốn nói chuyện với họ.

Tổ chức từ thiện Age UK cảnh báo: "Hãy cẩn thận vì kẻ lừa đảo có thể giữ đường dây điện thoại của bạn mở ngay cả khi bạn đã cúp máy. Hãy sử dụng một điện thoại khác, gọi cho ai đó bạn biết trước để kiểm tra xem đường dây có trống không, hoặc chờ ít nhất 10 đến 15 phút giữa các cuộc gọi để đảm bảo kẻ lừa đảo đã cúp máy".

Nhiều điện thoại cho phép bạn xem số của người gọi trước khi trả lời, nhưng kẻ lừa đảo có thể giả mạo số điện thoại chính thức. Điều này được gọi là "mạo số", và nó cũng có thể được sử dụng để khiến một tin nhắn giả xuất hiện trong chuỗi tin nhắn hợp pháp từ một công ty hoặc tổ chức.

Tuần trước, cơ quan quản lý viễn thông Ofcom cho biết các nhà cung cấp điện thoại giờ đây phải chặn tất cả các cuộc gọi từ nước ngoài mà hiển thị sai số điện thoại cố định của Anh. Nhưng không phải nước nào cũng có thể làm như vậy.

Sàng lọc và chặn

Khi nói đến điện thoại cố định, nhóm người tiêu dùng Which? đã tổng hợp một danh sách các dịch vụ bạn có thể sử dụng để chặn các số điện thoại có thể là kẻ lừa đảo hoặc cuộc gọi phiền nhiễu.

Một trong số đó là Call Protect của BT, tự động chuyển các cuộc gọi mà công ty cho là có vấn đề đến hộp thư thoại rác của khách hàng. Nó cũng cho phép bạn lập danh sách cá nhân các số điện thoại mà bạn muốn chặn, và bạn có thể chọn gửi tất cả các cuộc gọi từ ba loại số – quốc tế, số bị ẩn và số không nhận dạng – đến hộp thư thoại rác của bạn.

Call Protect được bao gồm trong các gói điện thoại cố định mà không tính phí thêm, và Which? cho rằng nó tốt hơn nhiều so với một số dịch vụ trả phí của BT như Choose to Refuse và Anonymous Call Reject, có giá lần lượt là 6,86 bảng và 8,09 bảng mỗi tháng.

Khách hàng Sky có thể sử dụng Sky Talk Shield, dịch vụ sàng lọc và chặn cuộc gọi cá nhân hóa của họ miễn phí cho khách hàng Sky Broadband và Sky Talk. TalkTalk có một dịch vụ tương tự gọi là CallSafe cũng miễn phí.

Đối với điện thoại di động, nhiều thiết bị Android có tính năng nhận diện người gọi và bảo vệ cuộc gọi spam và tin nhắn. Hãy đảm bảo tính năng này đã được bật trong cài đặt điện thoại của bạn và cho bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào bạn sử dụng, và đừng trả lời, gọi lại hay trả lời các số điện thoại không nhận diện được. Người gọi hợp pháp sẽ để lại tin nhắn thoại.

Trên iPhone, hãy bật tính năng "im lặng với cuộc gọi không nhận diện" trong cài đặt điện thoại để ngừng cuộc gọi từ những người không có trong danh bạ của bạn, và bật "lọc người gửi không nhận diện" trong cài đặt tin nhắn để chuyển tin nhắn từ những người bạn không biết vào một thư mục riêng và ngừng hoạt động các liên kết trong tin nhắn của họ.

Bảo vệ máy tính của bạn

Hãy đảm bảo rằng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn được bảo vệ đúng cách.

"Nhìn chung, đó là về việc giữ cho mọi thứ được cập nhật và đảm bảo rằng thiết bị bạn sử dụng vẫn nhận được các bản cập nhật phần mềm và bảo mật" - Samuel Gibbs, biên tập viên công nghệ tiêu dùng của Guardian nói.

"Miễn là bạn giữ cho thiết bị hiện đại được cập nhật, không cài đặt thứ gì từ bên ngoài các cửa hàng ứng dụng, giữ trình duyệt của bạn được cập nhật và tránh các trang web không đáng tin cậy, sẽ rất khó để hack".

Đối với máy tính Windows 11, hãy giữ phần mềm của bạn được cập nhật bằng cách sử dụng Windows Update thường xuyên và ghé thăm Microsoft Store để lấy các phiên bản mới nhất của các ứng dụng. Cũng sử dụng dịch vụ cập nhật trong các trình duyệt như Chrome. Đảm bảo rằng Bảo mật Windows tích hợp sẵn đã được bật để bảo vệ khỏi virus. Để mở ứng dụng, tìm kiếm nó trong menu bắt đầu.

Đối với các thiết bị Apple, hãy giữ macOS được cập nhật bằng cách sử dụng Software Update và App Store để tải các ứng dụng của bạn. MacOS có nhiều hệ thống bảo mật tích hợp sẵn chạy trong nền.

Trong tất cả các trường hợp, hãy chắc chắn rằng bạn có mật khẩu mạnh và không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản. Xác thực hai yếu tố thêm một lớp bảo mật. Bạn nên bật tính năng này cho mọi dịch vụ cung cấp.