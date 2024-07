Từ 1/8 có thể đăng ký xe qua ứng dụng VneID

Trong quý 3/2024, Cục CSGT sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trọng tâm là tiếp tục triển khai Đề án "Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông;" hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn giao thông với một số đơn vị trong và ngoài ngành Công an; triển khai sử dụng ứng dụng VNeCSGT trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và App tiếp nhận tin báo của nhân dân đối với các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.