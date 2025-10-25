Tuyến huyết mạch tỷ đô: Quốc lộ 13 mở rộng tạo cú hích kinh tế cho cả vùng

Sau quá trình thống nhất với các sở, ngành, UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành kế hoạch triển khai Dự án thành phần 2 – nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương). Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với kỳ vọng gỡ “nút thắt” giao thông lâu năm ở cửa ngõ phía Đông Bắc Thành phố.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ đóng vai trò đầu mối điều phối các đơn vị liên quan, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi phát sinh tình huống vượt thẩm quyền, nhằm tránh chậm trễ trong khâu thực hiện. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, phối hợp đồng bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công.

UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành kế hoạch triển khai Dự án thành phần 2 – nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương). Ảnh: Gia Linh

Lộ trình cụ thể như sau: Hoàn thành vào năm 2028. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai qua 5 giai đoạn chính: Quý IV/2025: Hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt dự án; Quý I – II/2026: Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng dự án; Quý III/2026: Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật sau thiết kế cơ sở; Quý IV/2026: Khởi công xây dựng công trình; Năm 2028: Hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Kế hoạch nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 vừa được TP.HCM thông qua, không chỉ nhằm giảm áp lực giao thông mà còn thúc đẩy liên kết vùng và phát triển không gian đô thị – thương mại dọc trục cửa ngõ phía Bắc. Ảnh: Gia Linh

Dự án khi hoàn tất được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển trên tuyến Quốc lộ 13 – trục huyết mạch nối TP.HCM với Bình Dương, Bình Phước và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường mới không chỉ nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hành khách, mà còn tạo cú hích phát triển đô thị, dịch vụ và thương mại dọc hai bên tuyến.

Cùng với các dự án trọng điểm như Vành đai 3, mở rộng Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, việc nâng cấp Quốc lộ 13 sẽ giúp hình thành mạng lưới giao thông liên kết vùng hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững cho TP.HCM trong giai đoạn 2026–2030.