US Eximbank sẽ cấp tín dụng 500 triệu USD ở Việt Nam

Những nội dung hợp tác trên nằm trong biên bản ghi nhớ (MoU) trị giá 500 triệu USD được US Eximbank ký với VDB tại Hà Nội ngày 18/3.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US Eximbank) sẽ phối hợp, hợp tác trong một số lĩnh vực như các dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế xanh tại Việt Nam, các dự án phát triển hạ tầng, các dự án chống biến đổi khí hậu...

Đây là khoản tín dụng/bảo lãnh trung và dài hạn từ US Eximbank nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước.

Các đại biểu tham dự chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Nguồn: US Eximbank

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc US Eximbank, cho biết US Eximbank được thành lập năm 1934, là cơ quan tín dụng xuất khẩu chính thức của Mỹ nhằm hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này.



Sứ mệnh của US Eximbank là hỗ trợ tạo việc làm, thịnh vượng và an ninh cho người Mỹ thông qua xuất khẩu. US Eximbank cung cấp cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và khách hàng của họ những công cụ như tài trợ cho người mua, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và tiếp cận vốn lưu động.

Bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc US Eximbank, tại lễ ký kết ở Hà Nội. Nguồn: US Eximbank

US Eximbank là thành viên trong đoàn doanh nghiệp cấp cao gồm 50 công ty hàng đầu Hoa Kỳ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư làm việc tại Việt Nam từ 18/3 đến 21/3. Chuyến đi do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức.

Tại cuộc họp báo do USABC tổ chức tối 18/3 tại Hà Nội, nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm CEO của USABC, cho biết đây là đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 9/2023.

So với tháng 3/2023, đoàn lần này có các bước đi mới, áp dụng cách tiếp cận tổng thể hơn cả khu vực công và tư, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các công ty tăng cường hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, ông Osius nói.

Ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, khẳng định: "Các công ty Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gồm thương mại và đầu tư để có những sản phẩm tốt, phục vụ lợi ích 2 nước".