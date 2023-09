V (BTS) lập kỷ lục với album mới

Album solo đầu tay của V, thành viên của nhóm nhạc K-pop BTS, đã lập kỷ lục doanh số tuần đầu tiên lớn nhất cho album của một nghệ sĩ solo K-pop. Cụ thể, theo Korea Times, album này có 2,1 triệu bản được bán ra.

Theo dữ liệu từ Hanteo Chart, công cụ theo dõi doanh số bán album hàng đầu tại Hàn Quốc, "Layover" đã bán được 2.101.974 bản tính đến ngày hôm trước.

Điều này khiến V trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên vượt qua 2 triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành album kể từ khi Hanteo bắt đầu công bố dữ liệu bán hàng.

Con số bán ra trong tuần đầu tiên được coi là tiêu chuẩn quan trọng để đo lường mức độ nổi tiếng của một nghệ sĩ và quy mô fandom của nghệ sĩ đó.

Cho đến nay, chỉ có 5 nghệ sĩ solo vượt qua ngưỡng 1 triệu bản trong tuần đầu tiên bán album, trong đó các thành viên cùng nhóm của V là Jimin và SUGA "ẵm gọn" ba vị trí dẫn đầu với "Face" (1,45 triệu bản) và "D-Day" (1,28 triệu).

"Layover" dự kiến sẽ xếp hạng cao trên bảng xếp hạng album chính Billboard 200 trong tuần này, sẽ được công bố sớm nhất là vào Chủ nhật (giờ Mỹ).

Tiêu đề của album theo nghĩa đen có nghĩa là khoảng thời gian mà một người nghỉ ngơi sau khi đi kết thúc một hành trình.

Album có sáu bài hát, bao gồm đĩa đơn chính, "Slow Dancing", cũng như các bài hát đã phát hành trước "Rainy Days" và "Love Me Again". Album còn có các bài hát "Blue", "For Us" và phiên bản piano của "Slow Dancing".

Theo Yonhap