Vé máy bay Tết cao ngất, vẫn thấp hơn nhiều nước

Còn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán 2024, tình hình giá vé máy bay Tết vẫn đang là nỗi lo nhiều người lao động. Theo phản ánh của nhiều người dân, giá vé máy bay khứ hồi TP.HCM đi các tỉnh trong cao điểm Tết đắt đỏ ngang cả tháng lương công nhân, nhân viên văn phòng bình thường.



Trước ý kiến cho rằng dù trong giai đoạn thấp điểm nhưng giá vé máy bay tại hầu hết đường bay nội địa đang ở mức khá cao, Cục Hàng không Việt Nam cho biết giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá tùy tình hình thị trường (cung-cầu), điều kiện vé, thời điểm xuất vé…

Đối với các đường bay nội địa, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành khung giá vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng sản phẩm và giá vé máy bay nội địa phù hợp với nhu cầu của hành khách và nằm trong khung giá quy định.

Tình hình vé máy bay Tết khá căng thẳng. Ảnh: Gia Linh

Cục Hàng không cho hay so sánh giá vé máy bay nội địa với các hãng trong khu vực thì mức giá vé tính theo km tại thị trường nội địa Việt Nam theo khung giá quy định hiện tại vẫn khá thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Ví dụ như chặng Hà Nội – TP.HCM, mức giá/km cao nhất quy định chỉ khoảng 0.11USD/km; trong khi chặng bay Bangkok đi Chiangmai mức giá/km cao nhất củaThai Airways là 0.22 USD/km (cao gấp 2 lần so với Việt Nam); chặng bay BắcKinh – Thượng Hải của Air China là 0.27 USD/km; chặng bay Pusan- Jeju củaAsiana Airlines ở mức 0.32 USD/km....

Ngoài ra, giá vé máy bay đi lại cũng phụ thuộc vào quy luật cung/cầu. Nhu cầu đi lại của người dân giai đoạn Tết thường tăng cao và dồn vào những ngày bay và khung giờ bay đẹp. Vào những ngày rất cao điểm, vào các khung giờ bay đẹp thường có nhu cầu cao và hết chỗ sớm hơn so các ngày cận cao điểm hoặc trên chuyến bay khung giờ sáng sớm chiều muộn hơn và giá vé đương nhiên cũng sẽ cao hơn.

Thực tế vận chuyển hàng không trong giai đoạn Tết luôn có tính chất đặc thù chỉ đông khách một chiều, chiều còn lại ít khách hoặc thậm chí không có khách. Bởi vậy, giá vé áp dụng vào thời điểm này cũng phần nào giúp các hãng hàng không lấy chi phí thu một chiều, bù đắp cho chặng bay cả hai chiều nhưng vẫn không cao hơn giá trần quy định.

Theo thống kê từ các hãng hàng không, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (chiều đi) đang đạt từ 40-50% trong khi ở chiều ngược lại mới chỉ đạt khoảng 10%.

Người dân đi lại qua đường hàng không. Ảnh: Gia Linh

Mặc dù các hãng hàng không Việt Nam cũng như các hãng hàng không trên thế giới đang phải đối mặt với việc tăng chi phí khai thác (giá nhiên liệu tăng, tỉ giá hối đoái biến động) nhưng dự kiến mặt bằng giá vé Tết 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023.

Để giá vé máy bay ở mức hợp lý, Cục đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các hãng hàng không tăng nguồn cung; theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng hàng không dịp Tết Nguyên đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách; hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác (tìm kiếm các tàu bay thuê ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hàng ngày của đội tàu bay, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm)...

Theo khảo sát của Thế Giới Tiếp Thị Online, trên trang bán vé của các hãng hàng không, giá vé máy bay từ TP.HCM đi các địa phương như Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Thanh Hoá, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Phú Quốc... đang ở mức khá cao từ 6-10 triệu đồng/chặng khứ hồi. Giá vé này gấp 2-3 lần so với ngày thường và một số chặng đang khan hiếm vé.