28/02/2024 10:51 AM (GMT+7)

Vietcombank dự chi 21.680 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Ảnh: VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Theo đó, HĐQT Vietcombank thống nhất phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2022 để báo cáo xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, năm 2022, Vietcombank ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế riêng lẻ kiểm toán đạt hơn 29.387 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1.470 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (2.939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.291 tỷ đồng), Vietcombank sẽ dùng hết 21.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Như vậy, với vốn điều lệ hiện gần 55.891 tỷ đồng và giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu là 21.680 tỷ đồng, ước tính tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu là 38,79%/vốn điều lệ, tương đương nhà băng này sẽ phát hành thêm 2,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức (cổ đông sở hữu 1.000 CP sẽ nhận được gần 388 CP).

Sau khi hoàn tất chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, lên mức hơn 77.571 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất (tính đến ngày 31/12/2022), Vietcombank có 2 cổ đông lớn là NHNN (nắm 74,8% vốn) và Mizuho Bank (sở hữu 15% vốn).

Vì vậy, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông lớn vẫn giữ nguyên nhưng số cổ phần nắm giữ sẽ tăng thêm. Trong đó, NHNN sẽ nắm giữ hơn 5,8 tỷ cổ phiếu VCB và Mizuho Bank nắm gần 1,2 tỷ cổ phiếu VCB.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Vietcombank báo lãi trước thuế 41.243 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2023, hoạt động kinh doanh cụ thể ghi nhận, tổng thu nhập lãi thuần đạt 53.620 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2022, trong đó thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt 108.122 tỷ đồng (tăng 22,7% so với cùng kỳ), còn chi phí lãi vay và các chi phí tương tự tăng đến 56% so với năm trước.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank đến cuối năm còn 1,27 triệu tỷ đồng, tăng trưởng chỉ 10,9% so với đầu năm. Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu nhóm 3, 4, 5 hơn 12.400 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 0,68% hồi đầu năm lên 0,98%.

Đóng góp vào lợi nhuận của Vietcombank là thu nhập lãi thuần (53.620 tỷ đồng); lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (5.779 tỷ đồng); lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (124 tỷ đồng); hoạt động kinh doanh ngoại hối (5.660 tỷ đồng) và từ các hoạt động khác (2.272 tỷ đồng).

Đặc biệt, năm 2023 Vietcombank trích lập dự phòng còn 4.564 tỷ đồng, giảm so với hồi năm 2022 (9.464 tỷ đồng). Việc giảm trích lập dự phòng là một trong số các nhân tố giúp Vietcombank ghi nhận lãi tăng trưởng 10,3%, đạt hơn 41.200 tỷ đồng năm 2023.