Vietnam Airlines triển khai phần mềm quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay mới

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO – đơn vị thành viên của Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác với Liên danh Swiss Aviation Software LTD và Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Liên danh Swiss-AS-NGS) để triển khai hệ thống phần mềm bảo dưỡng tàu bay theo công nghệ mới. Đây là một trong những bước tiến mới nhất của Vietnam Airlines trong quá trình số hóa toàn diện và hướng tới trở thành hãng hàng không công nghệ số.



Hệ thống phần mềm mới mang tên AMOS do Swiss Aviation Software LTD (nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực MRO IT) phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS triển khai sẽ cung cấp các công cụ quản lý kỹ thuật, quản lý chương trình bảo dưỡng một cách chặt chẽ, hiệu quả đồng bộ dữ liệu hơn, thông qua đó góp phần giảm chi phí và thời gian bảo dưỡng, nâng cao hệ số sẵn sàng khai thác cho đội bay.

VAECO hợp tác triển khai hệ thống phần mềm bảo dưỡng tàu bay theo công nghệ mới. Ảnh: VNA

Phần mềm còn cung cấp công cụ thuận tiện cho lập kế hoạch, kiểm soát các quá trình bảo dưỡng, quản lý nhân lực để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm tối đa chi phí nhân công cho việc ghi chép, nhập liệu, kiểm soát công việc, qua đó góp phần tăng năng suất lao động.

Đặc biệt, phần mềm AMOS cung cấp thông tin đồng bộ về tình trạng hỏng hóc, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng phụ tùng vật tư, tạo điều kiện cho các nhân viên kỹ thuật đưa ra các quyết định sửa chữa hiệu quả, kịp thời, giảm thiểu dừng bay, chậm giờ, hủy chuyến.

Sau khi có phần mềm này, năng suất lao động của VAECO sẽ tăng 15-20%, rút ngắn thời gian bảo dưỡng tàu bay, tạo điều kiện thuận lợi cho VAECO tập trung nguồn nhân lực mở rộng thị phần bảo dưỡng bên ngoài, hiện đang có nhu cầu rất lớn do các hãng đã trở lại khai thác mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Vietnam Airlines là hãng hàng không có đội tàu bay lớn nhất Việt Nam. Ảnh: VNA

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Phần mềm mới sẽ góp phần quan trọng giúp VAECO trở thành một nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy bay hàng đầu trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines. Qua đó, đảm bảo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho các chuyến bay tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao, hướng tới 5 sao của Vietnam Airlines."

Hiện nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không có đội tàu bay lớn nhất Việt Nam, với hơn 100 chiếc tàu bay gồm Boeing 787, Airbus A350, A321, A321neo và ATR72. Hãng đang không ngừng hiện đại hóa đội tàu bay, cũng như nâng cao năng lực bảo dưỡng tàu bay, làm chủ các công nghệ mới.