Xã Lương Thịnh đánh thức tiềm năng đất đai bằng tư duy kinh tế nông nghiệp

Xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Lương Thịnh và Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ). Sau sáp nhập mở ra không gian phát triển rộng lớn với diện tích tự nhiên hơn 9.400 ha, cả xã có 24 thôn, dân số gần 12.700 người.

Những năm qua, tư duy của người dân trên vùng đất này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từ “sản xuất nông nghiệp” thuần túy sang làm “kinh tế nông nghiệp” hiệu quả.

Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp

Nhận thức rõ lợi ích kép, vừa bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, ngày càng nhiều hộ dân ở Lương Thịnh chuyển đổi sang mô hình trồng rừng gỗ lớn.

Trên những sườn đồi xưa kia chỉ trồng cây tạp cho hiệu quả kinh tế thấp, giờ đây đã hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị. Trong đó, có nhiều cơ sở sản xuất gỗ đầu tư thêm máy móc, liên kết, tiêu thụ sản phẩm, hướng sản xuất bền vững.

Chính quyền địa phương xã Lương Thịnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển thương hiệu và đầu ra cho nông sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như cam, quýt, bưởi Diễn, mật ong...

Riêng với mặt hàng măng Bát Độ, theo số liệu thống kê, toàn xã Lương Thịnh hiện có 635 ha, tập trung ở các thôn Phương Đạo 1, Phương Đạo 2, Phương Đạo 3, Đồng Hào, Khe Cá, Lương Thiện, Liên Thịnh, Quang Vinh, Yên Bình, Yên Thuận...

Thường trực Đảng ủy xã Lương Thịnh thăm vùng trồng tre măng Bát Độ tại thôn Liên Thịnh. Ảnh: LT

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lương Thịnh vừa thông qua đã xác định một trong ba khâu đột phá là nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như măng Bát độ, quế, quýt vỏ giòn... thông qua đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường liên kết 4 nhà, trong đó, doanh nghiệp là động lực, hợp tác xã là cầu nối, người dân là trung tâm, khoa học - công nghệ là đòn bẩy.

Người trẻ làm giàu từ nông sản, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn

Đặc biệt, để mở rộng vùng trồng tre Bát Độ, địa phương xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng nhân dân chuyển đổi những diện tích đất trồng cây khác kém hiệu quả sang trồng măng Bát độ nhằm tạo chuỗi liên kết từ khâu trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Với nền tảng vững chắc ấy, xã Lương Thịnh đang phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2030; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; duy trì tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 9%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.

3 ba khâu đột phá mang tính chiến lược

Để biến mục tiêu thành hiện thực, Đảng ủy xã đã xác định ba khâu đột phá mang tính chiến lược.

Một là, đột phá về hạ tầng giao thông nông thôn, sẽ tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên phát triển các tuyến đường trục chính, các tuyến liên kết xã, liên vùng. Đây không chỉ đơn thuần là bê tông hóa những con đường, mà là tạo ra không gian phát triển, kết nối các vùng sản xuất với thị trường, từ đó nâng cao chất lượng đời sống toàn diện cho nhân dân.

Hai là, đột phá về khoa học và công nghệ. Đây được xem là “chìa khóa vàng” để nâng tầm giá trị nông sản. Trọng tâm sẽ là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào toàn bộ chuỗi giá trị của các sản phẩm chủ lực như măng Bát Độ, quế, cây an quả có múi, gỗ rừng trồng... từ khâu chọn giống, canh tác, cho đến chế biến sâu, bảo quản và tiêu thụ. Công nghệ sẽ giúp tối ưu hóa năng suất, nâng cao chất lượng và tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng vượt trội.

Ba là, đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Lương Thịnh xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai. Từ đó, các chương trình đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý cho nông dân, cho các chủ hợp tác xã sẽ được triển khai mạnh mẽ, nhằm tạo ra một thế hệ lao động mới có tri thức, kỹ năng, đủ sức làm chủ công nghệ và vận hành nền kinh tế nông nghiệp hiện đại.



Hội Nông dân xã Lương Thịnh phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Tếch, Vù hương và Quế cho cán bộ, hội viên nông dân xã Lương Thịnh. Ảnh: LT

Theo ông Vũ Lê Chung Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lương Thịnh, trọng tâm của kế hoạch phát triển giai đoạn 2025-2030 chính là việc tiếp tục cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết giá trị bền vững, gắn sản xuất với du lịch sinh thái.

Vùng trồng quế sẽ tiếp tục được mở rộng, hướng tới con số khoảng 5.000 ha, tập trung phát triển theo hướng hữu cơ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Cây quế sẽ không chỉ dừng lại ở việc bán vỏ thô mà còn được định hướng chế biến sâu thành tinh dầu, bột quế, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dược liệu.

Diện tích tre măng Bát Độ được quy hoạch ổn định trên 500 ha, xây dựng các chuỗi liên kết từ vùng trồng đến nhà máy chế biến măng, đảm bảo đầu ra ổn định và lợi ích cho nông dân.

Kinh tế lâm nghiệp cũng được chú trọng theo hướng đa mục tiêu, vừa phát triển kinh tế từ rừng trồng gỗ lớn, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp phát triển dược liệu dưới tán rừng. Các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được khuyến khích, tạo thành những chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ khép kín, hiệu quả.