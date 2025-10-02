Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo
N.Quỳnh - V.Dũng
02/10/2025 9:48 AM (GMT+7)
Từ một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, Nậm Mạ đang vươn mình khởi sắc với hạ tầng ngày càng đồng bộ, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.
Bỏ phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ
Nậm Mạ là xã vùng cao với 14 bản và 1.300 hộ gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Từng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, dân cư phân tán, đời sống gặp nhiều thiếu thốn, nhưng Nậm Mạ hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.
Bí quyết của sự thay đổi này nằm ở việc lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về hỗ trợ nông nghiệp hàng hóa. Các nguồn lực này được xã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, đồng thời hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho người dân.
Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã tạo ra “cú hích”, giúp người dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn từ bỏ phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Nhiều hộ đã tự tin đầu tư hệ thống chuồng trại quy mô lớn, phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, thâm canh cây trồng ngắn ngày trên đất bán ngập hay mở rộng diện tích dược liệu, cây ăn quả ôn đới.
Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ cho biết, ngoài sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của bà con, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh chính là đòn bẩy tạo đà cho những thay đổi của Nậm Mạ.
"Hiện nay, người dân đã duy trì trên 100 lồng cá, nuôi hơn 1.200 con đại gia súc theo hướng hàng hóa, diện tích cây ăn quả và dược liệu tăng hơn 30%. Đây là nền tảng để xã hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững”, ông Đồng nói.
Những mô hình kinh tế hiệu quả
Dựa trên tiềm năng sẵn có, xã đã định hướng người dân phát triển hai mũi nhọn chính là chăn nuôi đại gia súc và mở rộng cây trồng hàng hóa. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước về con giống, kỹ thuật, nông cụ..., nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng nuôi bán chăn thả và trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn. Bên cạnh đó, các mô hình mới như nuôi lợn đen bản địa, nhím, dúi cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trong lĩnh vực trồng trọt, ngoài cây sắn truyền thống, bà con đã mở rộng diện tích các loại cây ăn quả như dứa, cam, dưa hấu, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, cho nguồn thu ổn định. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt hơn 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 43%.
Anh Lý A Páo (bản Căn Co) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ trông vào cây lúa nên kinh tế rất khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và cho vay vốn ưu đãi, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi trâu sinh sản, kết hợp trồng thêm sắn và dứa. Giờ gia đình tôi có 14 con trâu, 1,5 ha dứa và sắn, cuộc sống đã đỡ vất vả, các con được đi học đầy đủ. Làng bản bây giờ có đường, có điện, trường học khang trang, chúng tôi mừng lắm”.
Tương tự, anh Khoàng Văn Hưng (bản Co Lẹ) cho biết, trước đây, cuộc sống khó khăn, thóc, ngô làm ra không đủ ăn, lúc nào cũng phải đi vay mượn để duy trì cuộc sống, rồi khi di vén lên nơi ở mới, việc phát triển kinh tế càng đi vào ngõ cụt. Được xã khuyến khích và nhìn thấy lợi thế từ lòng hồ thủy điện, anh đầu tư vào nuôi cá lồng với các loại cá như cá lăng, cá chép, cá rô phi... cứ 3-4 tháng xuất 1 lứa, mang về nguồn thu nhập cao với hơn 120 triệu đồng/năm, cuộc sống khá giả hơn.
Sự “thay da đổi thịt” của Nậm Mạ cho thấy hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững. Quan trọng hơn, tư duy sản xuất của người dân đã thay đổi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đoàn kết giúp nhau làm giàu trên chính quê hương mình.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Việt Nam được quốc tế ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo bền vững
Sáng 9/10, tại họp báo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin về những kết quả nổi bật trong việc triển khai chính sách an sinh xã hội 5 năm qua.
Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững
Xác định chè Shan Tuyết cổ thụ là cây trồng chủ lực, xã Phình Hồ đã và đang tập trung xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, biến sản vật quý của núi rừng thành nguồn sinh kế ổn định, giúp hàng trăm hộ dân tộc Mông từng bước vươn lên thoát nghèo.
Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo
Từ một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, Nậm Mạ đang vươn mình khởi sắc với hạ tầng ngày càng đồng bộ, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.
PGS.TS Bùi Thị An: "Điểm nghẽn" lớn nhất trong giảm nghèo là năng lực tổ chức thực hiện
Dù đạt được những thành tựu ấn tượng trong những năm qua, công cuộc giảm nghèo của Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn nhất là tính bền vững. Trao đổi với TGTT, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đã thẳng thắn chỉ ra “điểm nghẽn” cốt lõi không nằm ở chủ trương, chính sách mà chính ở năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tâm lý ỷ lại vẫn còn tồn tại.
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội
TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, Quốc hội đồng hành với chương trình xóa đói giảm nghèo. Điều này thể hiện rõ qua việc các vấn đề liên quan đến người nghèo, vấn đề học hành của người dân vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường ở mọi kỳ họp.
Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Việt Nam được quốc tế ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo bền vững
Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững
Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo
PGS.TS Bùi Thị An: "Điểm nghẽn" lớn nhất trong giảm nghèo là năng lực tổ chức thực hiện
Dù đạt được những thành tựu ấn tượng trong những năm qua, công cuộc giảm nghèo của Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn nhất là tính bền vững. Trao đổi với TGTT, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đã thẳng thắn chỉ ra “điểm nghẽn” cốt lõi không nằm ở chủ trương, chính sách mà chính ở năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tâm lý ỷ lại vẫn còn tồn tại.
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội
Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.