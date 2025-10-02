Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo

Bỏ phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

Nậm Mạ là xã vùng cao với 14 bản và 1.300 hộ gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Từng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, dân cư phân tán, đời sống gặp nhiều thiếu thốn, nhưng Nậm Mạ hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Bí quyết của sự thay đổi này nằm ở việc lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về hỗ trợ nông nghiệp hàng hóa. Các nguồn lực này được xã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, đồng thời hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho người dân.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã tạo ra “cú hích”, giúp người dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn từ bỏ phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Nhiều hộ đã tự tin đầu tư hệ thống chuồng trại quy mô lớn, phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, thâm canh cây trồng ngắn ngày trên đất bán ngập hay mở rộng diện tích dược liệu, cây ăn quả ôn đới.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện ở bản Co Lẹ, xã Nậm Mạ giúp người dân giảm nghèo. Ảnh: V.Dũng

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ cho biết, ngoài sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của bà con, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh chính là đòn bẩy tạo đà cho những thay đổi của Nậm Mạ.

"Hiện nay, người dân đã duy trì trên 100 lồng cá, nuôi hơn 1.200 con đại gia súc theo hướng hàng hóa, diện tích cây ăn quả và dược liệu tăng hơn 30%. Đây là nền tảng để xã hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững”, ông Đồng nói.

Những mô hình kinh tế hiệu quả

Dựa trên tiềm năng sẵn có, xã đã định hướng người dân phát triển hai mũi nhọn chính là chăn nuôi đại gia súc và mở rộng cây trồng hàng hóa. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước về con giống, kỹ thuật, nông cụ..., nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng nuôi bán chăn thả và trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn. Bên cạnh đó, các mô hình mới như nuôi lợn đen bản địa, nhím, dúi cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong lĩnh vực trồng trọt, ngoài cây sắn truyền thống, bà con đã mở rộng diện tích các loại cây ăn quả như dứa, cam, dưa hấu, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, cho nguồn thu ổn định. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt hơn 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 43%.

Người dân nuôi lợn đen bản địa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: V.Dũng

Anh Lý A Páo (bản Căn Co) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ trông vào cây lúa nên kinh tế rất khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và cho vay vốn ưu đãi, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi trâu sinh sản, kết hợp trồng thêm sắn và dứa. Giờ gia đình tôi có 14 con trâu, 1,5 ha dứa và sắn, cuộc sống đã đỡ vất vả, các con được đi học đầy đủ. Làng bản bây giờ có đường, có điện, trường học khang trang, chúng tôi mừng lắm”.

Tương tự, anh Khoàng Văn Hưng (bản Co Lẹ) cho biết, trước đây, cuộc sống khó khăn, thóc, ngô làm ra không đủ ăn, lúc nào cũng phải đi vay mượn để duy trì cuộc sống, rồi khi di vén lên nơi ở mới, việc phát triển kinh tế càng đi vào ngõ cụt. Được xã khuyến khích và nhìn thấy lợi thế từ lòng hồ thủy điện, anh đầu tư vào nuôi cá lồng với các loại cá như cá lăng, cá chép, cá rô phi... cứ 3-4 tháng xuất 1 lứa, mang về nguồn thu nhập cao với hơn 120 triệu đồng/năm, cuộc sống khá giả hơn.

Sự “thay da đổi thịt” của Nậm Mạ cho thấy hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững. Quan trọng hơn, tư duy sản xuất của người dân đã thay đổi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đoàn kết giúp nhau làm giàu trên chính quê hương mình.