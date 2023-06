Xe đạp có giá đến nửa tỉ đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, Trung tâm Điện máy Thiên Hòa (quận 10, TP.HCM) đang bày bán nhiều mẫu xe đạp có giá bán trên dưới 100 triệu đồng/chiếc. Thậm chí, mẫu xe đạp thể thao Porsche RX (sản xuất tại Đức) có giá bán lên đến 490 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra còn có mẫu Mercedes Pitness với khung bằng nhôm, giá bán 109 triệu đồng/chiếc.

Một số cửa hàng điện máy khác bày bán mẫu xe đạp thể thao Trek Ttusps với giá 495 triệu đồng/chiếc, mẫu Pinarello Dogma F12 khung carbon giá 283 triệu đồng/chiếc, mẫu Bianchi Oltre XR 4 có giá 410 triệu đồng/chiếc, mẫu 795 LIGHT Anniversary giá 347 triệu đồng/chiếc...

Chiếc xe đạp thể thao giá gần 500 triệu đồng được bày bán tại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa (TP.HCM)





Ông Lý Minh Hiền, chủ cửa hàng xe đạp tại TP Thủ Đức (TP.HCM), cho hay nhiều khách hàng hiện nay quan tâm đến mặt hàng xe đạp để vận động sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Nhiều mẫu xe đạp thể thao bình dân có giá trên dưới 10 triệu đồng/chiếc, không hiếm mẫu có giá 50-80 triệu đồng/chiếc. Riêng xe đạp của các các hãng nổi tiếng trên thế giới thì giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng/chiếc nhưng vẫn có khá nhiều người mua.

Ông Hiền cho biết nhiều khách hàng rất hồ hởi khi sở hữu được chiếc xe đạp mơ ước và hăng say luyện tập. Tuy nhiên, không ít khách hàng bán lại xe chỉ sau vài tháng sử dụng do không có thời gian tập luyện thường xuyên, xe để không gây lãng phí. Do đó, ngoài nguồn hàng mới thì cửa hàng có khá nhiều mẫu xe đạp thể thao đã qua sử dụng với giá "mềm".

Anh Nguyễn Phi Lân (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết cách đây 2 năm, anh mua một chiếc xe đạp thể thao giá gần 20 triệu đồng để rèn luyện sức khỏe. Sau đó tiếp tục mua 2 chiếc khác cho vợ và con trai. "Vợ chồng tôi đều tham gia câu lạc bộ chơi xe đạp nên hiểu giá trị của những chiếc xe này. Một thời gian nữa khi có điều kiện hơn, tôi sẽ đổi chiếc xe đạp thể thao đắt tiền hơn để phục vụ luyện tập và tham gia câu lạc bộ" - anh Lân nói.

Theo NLĐO