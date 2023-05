Xóa gấp 27 ứng dụng độc hại trên điện thoại thông minh để tránh mất tiền, mất thông tin

Danh sách ứng các dụng độc hại này bao gồm: Simple Note Scanner, Universal PDF Scanner, Private Messenger, Premium SMS, Blood Pressure Checker, Cool Keyboard, Paint Art, Color Message, Fare Gamehub and Box, Hope Camera-Picture Record, Same Launcher and Live Wallpaper, Amazing Wallpaper, Cool Emoji Editor and Sticker, Vlog Star Video Editor, Creative 3D Launcher, Wow Beauty Camera, Instant Heart Rate Anytime, Delicate Messenger, Funny Camera, Wow Beauty Camera, Gif Emoji Keyboard, Razer Keyboard & Theme, Freeglow Camera 1.0.0, Coco Camera v1.1, Biceps Exercise, Neon - Keyboard – LED và CameraLens.

Các chuyên gia cảnh bảo nếu đã vô tình cài đặt một trong các ứng dụng kể trên, người dùng cần lập tức gỡ bỏ những ứng dụng này khỏi thiết bị của mình. Tiếp đến, sử dụng một phần mềm bảo mật dành cho điện thoại thông minh để quét lại thiết bị nhằm bảo đảm an toàn.

Việc loại bỏ hoàn toàn các phần mềm độc hại như đã liệt kê ở trên nhằm tránh bị tin tặc đánh cắp tiền và thông tin cá nhân của người dùng.

Theo CoinTelegraph, 7News