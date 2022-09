10/22 sân bay bị đóng cửa, hàng không huỷ chuyến hàng loạt vì ảnh hưởng bão Noru

Đóng cửa 10 sân bay vì bão Noru

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát thông báo khẩn mở rộng số lượng sân bay phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng bão Noru (bão số 4) thêm 5 sân bay. Hiện tổng số sân bay khu vực miền Trung, Tây Nguyên phải tạm đóng cửa lên con số 10 sân bay. Cụ thể:

Cụ thể, tạm dừng khai thác Cảng hàng không Vinh từ 03h00 ngày 28/9/2022 đến 16h00 ngày 28/9/2022. Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Đồng Hới từ 22h00 ngày 27/9/2022 đến 20h00 ngày 28/9/2022. Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa từ 15h30 ngày 27/9/2022 đến 8h00 ngày 28/9/2022.

Bên cạnh đó, tạm dừng khai thác Cảng hàng không Buôn Ma Thuột từ 12h00 ngày 27/9/2022 đến 11h59 ngày 28/9/2022. Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Liên Khương từ 16h00 ngày 27/9/2022 đến 15h59 ngày 28/9/2022.

10/22 sân bay bị đóng cửa vì ảnh hưởng bão Noru. Ảnh: H.T

Trước đó, do ảnh hưởng bão Noru, Cục Hàng không đã quyết định tạm đóng cửa sân bay Chu Lai (Quảng Nam), ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h00 sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h00 ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9/2022.

Cục Hàng không cho biết, hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ). Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng qua fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản, Cục Hàng không VN đã có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Hành khách bị ảnh hưởng vì hàng không đồng loạt hủy chuyến. Ảnh: H.T

Các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noru để điều chỉnh kế hoạch bay tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay.

Các đơn vị cũng cần chủ động phòng chống, rà soát, thống kê các trang thiết bị chằng néo, neo đậu tàu bay tại cảng hàng không, đảm bảo công tác bay an toàn trong mọi tình huống và có biện pháp bảo vệ công trình nhà ga, kho hàng... nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Hàng không đồng loạt hủy chuyến, hàng chục ngàn khách bị ảnh hưởng

Do các sân bay đóng cửa, hàng loạt chuyến bay của các hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đến trưa 27/9, tổng số chuyến bay của hãng phải thay đổi lịch khai thác do cơn bão này như hủy chuyến, bay sớm hoặc chậm hơn so với thời gian dự kiến lên tới 150 chuyến, trong đó có 148 chuyến bay nội địa và 02 chuyến bay quốc tế với tổng số khách gần 14 ngàn người.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet hủy 57 chuyến đi đến các sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Phù Cát, Pleiku trong thời gian từ ngày 27-28/9 bao gồm 8 chuyến bay đến và đi Chu Lai; 27 chuyến bay đến và đi Đà Nẵng; 12 chuyến bay đến và đi Huế; 8 chuyến bay đến và đi Quy Nhơn; 2 chuyến bay đến và đi Pleiku

Hãng hàng không Bamboo Airways phải hủy khai thác 24 chuyến bay đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác 25 chuyến bay khác. Ngoài ra, 8 chuyến bay của Vietravel Airlines cũng bị hủy, nhiều chuyến khác của hãng này cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được các hãng bay hỗ trợ. Ảnh: H.T

Theo yêu cầu của Cục Hàng không, hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được các hãng bay hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ).

Về việc cả trăm chuyến bay bị hủy sẽ khiến số lượng lớn hành khách bị ảnh hưởng. Đại diện một hãng hàng không cho hay trong trường hợp có chuyến bay bị hoãn, hủy do bão, hành khách cần bình tĩnh, chú ý tin nhắn, email thông báo của hãng.

Những trường hợp như thế này, hành khách mua vé qua kênh đại lý sẽ thuận lợi hơn do sẽ được hỗ trợ đổi vé hoặc tư vấn phù hợp cho khách thay vì phải tự gọi số điện thoại đường dây nóng vốn thường xuyên quá tải trong những ngày này.

Đồng thời, các hãng cũng khuyến cáo hành khách theo dõi tình hình thời tiết. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng hàng không cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Hành khách cũng cần lưu ý thông tin ảnh hưởng của bão đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay để chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời gian.