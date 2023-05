3 ngày đầu nghỉ lễ, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 420 tỷ đồng

02/05/2023 12:29 AM (GMT+7)

02/05/2023 12:29 AM (GMT+7)

Doanh thu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh

Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dù nắng nóng nhưng địa phương đón lượng khách lớn đến tham quan, vui chơi, đặc biệt là tắm biển.

Vào buổi sáng sớm và cuối chiều ở Bãi Trước, Bãi Sau (TP.Vũng Tàu); các bãi tắm công cộng như: ngã tư Hồ Tràm, cầu ngắm biển Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), Phước Hải (huyện Đất Đỏ)... thu hút đông du khách.

Du lịch Vũng Tàu đông đúc nhộn nhịp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó lượng khách đến địa phương ngày 1/5 lên đến khoảng 161.532 lượt. Khách lưu trú khoảng 32.450 lượt khách, còn lại là khách vui chơi trong ngày và ngoài ra còn có khách quốc tế là 5.821 lượt. Như vậy tổng 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ là 223.615 lượt khách, trong đó khách lưu trú là 42.946 lượt.

Tổng doanh thu du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ là 418,336 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú là 236,538 tỷ đồng.

Từ đầu lễ đến nay, Thanh tra Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra 38 cơ sở lưu trú và 4 cơ sở lữ hành, ban hành 2 quyết dịnh xử lý vi phạm hành chính với số tiền 4 triệu đồng.

Đường phố ven biển đông đúc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo ngành du lịch, kỳ lễ này kéo dài và địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, với hàng loạt sự kiện lớn như chèo sup và bơi biển; ngày hội diều; chuỗi hoạt động Charm FantaSea tại Hồ Tràm do Charm Group tổ chức; phố đêm Cáp treo và đêm nhạc Lost in Hồ Mây tại Hồ Mây Park...