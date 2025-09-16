Amazon tung "đại tiệc" khuyến mãi Prime Day tháng 10, tín đồ mua sắm sẵn sàng săn deal khủng
Phương Đăng (theo IGN)
16/09/2025 2:53 PM (GMT+7)
Amazon đã chính thức ấn định lịch cho sự kiện mua sắm độc quyền thứ hai trong năm dành cho thành viên Prime. “Prime Big Deal Days”, thường được gọi là Prime Day tháng 10, sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 8/10/2025, với "cơn bão" khuyến mãi đổ bộ, dân săn sale không thể bỏ lỡ.
Prime Day tháng 10 – sự kiện lớn thứ ba sau Black Friday
Hiện tại, Prime Day tháng 10 đã trở thành sự kiện mua sắm lớn, chỉ đứng sau Black Friday và đợt Prime Day tháng 7 cả về quy mô lẫn sức nóng. Tuy nhiên, đúng với truyền thống, đây vẫn là sự kiện chỉ dành cho thành viên Prime – nếu không có tài khoản, bạn sẽ bị “loại khỏi cuộc chơi”.
Nhiều mức giảm giá trong đợt này sẽ không quay lại cho đến Black Friday. Vì vậy, nếu bạn đang “nhắm” một món hàng, đây có thể là cơ hội tốt nhất để sở hữu.
Khởi động trước Black Friday: Loạt ưu đãi “khó cưỡng”
Prime Day tháng 10 được coi là màn khởi động hoàn hảo trước Black Friday – khi “cơn bão” khuyến mãi thực sự ập đến. Amazon thường tung ra các deal hấp dẫn trong tháng 10 nhưng sau đó biến mất kỳ lạ vào tháng 11. Điều này biến sự kiện không chỉ đơn thuần là “lót đường” mà còn thành ngày hội săn sale thực sự.
Không chỉ Amazon, các nhà bán lẻ lớn như Best Buy, Walmart, Target cũng gần như chắc chắn tung khuyến mãi “tình cờ trùng thời điểm” vào tuần lễ 6/10 để cạnh tranh giành ví tiền khách hàng.
Hàng loạt deal nóng: từ PS5, iPhone 17 đến Pokemon
Ngay từ giữa tháng 9, Amazon đã tung “mồi nhử” với loạt ưu đãi sớm: thẻ bài Pokémon TCG, game Madden NFL 26 cho PS5, phụ kiện iPhone 17, Amiibo Zelda, và nhiều món đồ công nghệ khác.
Khi chính thức bắt đầu, Prime Day tháng 10 sẽ mang đến các deal kinh điển: giảm giá pin, đồ cho thú cưng, cùng với “kho báu” 3-tặng-2 trên sách, đĩa Blu-ray 4K và nhiều loại media vật lý khác – vốn là truyền thống đáng mong đợi.
Ở mảng công nghệ, dự đoán sẽ có: Giảm giá AirPods Pro 2 (sau khi AirPods Pro 3 ra mắt).
Deal thiết bị chơi game “tân trang” hoặc “like new”: PS5 Pro từng giảm xuống chỉ khoảng 500 USD, còn PlayStation Portal từng chỉ còn 125 USD trong đợt trước.
Quà tặng & ưu đãi dành riêng cho thành viên Prime
Ngoài khuyến mãi, Amazon còn thường kèm theo ưu đãi dịch vụ: Audible, Kindle Unlimited, Amazon Music Unlimited, Prime Gaming.
Trong tháng 9/2025, thành viên Prime Gaming đã được nhận miễn phí các game PC như Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition, Dungeons & Dragons: Ravenloft, Into the Breach... và còn nhiều tựa game khác sẽ ra mắt trong tháng 10.
Đặc biệt, gói Prime for Young Adults (dành cho người 18–24 tuổi hoặc sinh viên) đang cực kỳ hấp dẫn: dùng thử 6 tháng miễn phí, sau đó chỉ 7,49 USD/tháng (một nửa giá bình thường). Người dùng trẻ vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi Prime như:
- Xem Prime Video với các series bom tấn (Fallout mùa 2 công chiếu 17/12, Gen V mùa 2 ra mắt 17/9).
- Giao hàng nhanh, miễn phí.
- Prime Gaming với quà tặng hàng tháng và sub Twitch miễn phí.
Prime Day hay Black Friday: chọn bên nào?
Cả hai sự kiện đều mang đến những deal lớn trên Apple Watch, iPad, TV 4K, laptop, máy chơi game. Tuy nhiên:
Black Friday có lợi thế về quy mô, nhiều nhà bán lẻ cùng tham gia nên giá cạnh tranh hơn.
Prime Day lại tập trung vào sản phẩm Amazon (Echo, Fire TV, Kindle) và đặc quyền cho thành viên, phù hợp nếu bạn đã có Prime hoặc muốn thử gói miễn phí.
Điểm trừ của Prime Day: bạn phải trả phí thành viên (14,99 USD/tháng hoặc 139 USD/năm, tại Mỹ). Trong khi Black Friday mở cửa cho tất cả.
Dù vậy, với thời điểm diễn ra sớm, Prime Day tháng 10 vẫn là “sân khấu nóng” cho các tín đồ săn sale trước khi Black Friday bùng nổ.
Amazon tung "đại tiệc" khuyến mãi Prime Day tháng 10, tín đồ mua sắm sẵn sàng săn deal khủng
Amazon đã chính thức ấn định lịch cho sự kiện mua sắm độc quyền thứ hai trong năm dành cho thành viên Prime. “Prime Big Deal Days”, thường được gọi là Prime Day tháng 10, sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 8/10/2025, với "cơn bão" khuyến mãi đổ bộ, dân săn sale không thể bỏ lỡ.
