Áp thuế 17% sau lợi nhuận: Hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó gì?

Theo chủ trương cải cách hệ thống thuế, từ 1/1/2026, Bộ Tài chính đề xuất chuyển đổi phương thức tính thuế với hộ kinh doanh từ thuế khoán trên doanh thu sang tính trên thu nhập ròng, tức là phần lợi nhuận sau khi trừ chi phí hợp lý. Mức thuế suất dự kiến là 17% trên phần thu nhập tính thuế, tương đương với thuế thu nhập doanh nghiệp hiện đang áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu từ 3 – 15 tỷ đồng/năm.

Cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành. Còn các cá nhân có doanh thu vượt ngưỡng sẽ phải thực hiện chế độ kế toán cơ bản, xuất hóa đơn, chứng minh chi phí để xác định lợi nhuận.

Lý giải cho đề xuất này, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đây là bước đi tất yếu để “chuyên nghiệp hóa” hộ kinh doanh, khuyến khích minh bạch tài chính và tạo sự công bằng về nghĩa vụ thuế giữa các chủ thể tạo ra lợi nhuận như nhau, bất kể là hộ kinh doanh hay doanh nghiệp.

Góc nhìn từ hộ kinh doanh

Dù chủ trương được đánh giá là có lý, nhưng nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ lại phản ứng khá dè dặt, thậm chí lo ngại và phản đối.

Chị Thu Phương, chủ hộ kinh doanh đồ điện tử ở Hà Nội, thẳng thắn: “Hiện chúng tôi đã phải trả lãi ngân hàng, trả tiền nhân công, điện nước, nguyên vật liệu… Lợi nhuận ròng không đáng là bao. Giờ lại thu thêm 17% thuế trên phần lãi đó thì chẳng còn lại gì. Chưa kể nếu phải thuê mặt bằng nữa thì coi như lỗ”.

Cùng quan điểm, chị Yến Thương, bán siêu thị hoa quả tại Hà Nội cho rằng, đầu vào hoa quả chủ yếu mua qua thương lái, nhà vườn, gần như không có hóa đơn chứng từ. Thuế 17% trên lãi mà không chứng minh được chi phí thì chẳng khác nào bị đánh thuế trên doanh thu, rất thiệt thòi.

Lo ngại phải chịu mức thuế hơn thuế khoán, chị Trang chủ cửa hàng ăn cho hay: “Nếu không có hóa đơn cho chi phí đầu vào, thu nhập tính thuế sẽ bị đội lên. Như vậy, đóng thuế 17% có khi còn nặng hơn thuế khoán hiện nay”.

Luật yêu cầu mọi chi phí phải có hóa đơn. Nhưng thực tế, nhiều chi phí như gửi xe, phí bốc vác, mua hàng ngoài chợ… không có hóa đơn. Nếu không có cơ chế đặc thù, thu nhập tính thuế sẽ bị nâng lên gần bằng doanh thu.

Nhiều hộ kinh doanh cho rằng cần có lộ trình rõ ràng và hỗ trợ kỹ thuật để hộ nhỏ lẻ kịp thích nghi. Bên cạnh đó nên áp dụng mức 10 - 12% hoặc chia theo từng bậc thu nhập thì sẽ hợp lý hơn. Hộ nhỏ nộp ít, hộ lớn nộp nhiều, như vậy mới công bằng.

Nhiều hộ kinh doanh lo giảm lãi vì thuế cao.

Chuyên gia, luật sư nói gì?

Trả lời báo chí, TS. Luật sư Vũ Văn Tính (Khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công) đánh giá, đề xuất thu 17% trên lợi nhuận là hợp lý, góp phần tạo bình đẳng thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, thay vì tiếp tục “thuế khoán” dễ gây bất công.

Ông cho rằng mức 17% tương đương thuế suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thể hiện định hướng chuyên nghiệp hóa, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp để hưởng ưu đãi tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa hộ kinh doanh sẽ không còn lợi thế thuế như trước.

Tuy vậy, ông băn khoăn ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm cần được xác định dựa trên khảo sát thực tế thay vì áp cứng. Đồng thời lưu ý: “Chính sách thuế phải đánh giá định kỳ, tránh gây thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ – lực lượng quan trọng trong quá trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68.”

Ở góc độ thực tiễn, lãnh đạo một doanh nghiệp cho rằng nên chia thuế thành nhiều bậc: hộ nhỏ áp 5 - 10%, hộ trung bình 12 - 15% và hộ lớn có thể ở mức 17%. Đồng thời, cần có giai đoạn chuyển tiếp 1 - 2 năm, miễn giảm cho hộ nhỏ, đơn giản hóa kế toán và áp dụng chi phí chuẩn theo ngành nghề.

Một ý kiến khác cũng cho rằng, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm nên được miễn thuế, bất kể ngành nghề. Trên 3 tỷ đồng mới bắt buộc kê khai như doanh nghiệp. Mô hình phân loại này vừa tạo điều kiện cho người dân khởi nghiệp, vừa không bỏ sót nguồn thu.

Chuyển sang tính thuế dựa trên lợi nhuận là xu hướng hiện đại, phù hợp với mục tiêu minh bạch, công bằng và hội nhập trong quản lý thuế. Tuy nhiên, mức thuế 17% nếu áp dụng cứng nhắc, “đổ đồng” với tất cả hộ kinh doanh, sẽ tạo rào cản lớn, nhất là trong bối cảnh hộ nhỏ chiếm đa số và còn rất yếu về năng lực kế toán, công nghệ.